Altenburg

Von Freitag bis Sonntag führt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Amtsgeschäfte von Altenburg aus. Für den Besuch wurde angekündigt, dass er immer wieder spontan in der Innenstadt auftauchen wird, um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Die LVZ hat sich deshalb schon jetzt in der Stadt umgehört und Passanten gefragt: Was würden Sie mit dem Bundespräsidenten gern sagen oder fragen?

Erika Gloger. Quelle: Mario Jahn

Erika Gloger, 80, aus Monstab: „In Bezug auf Altenburg, beschäftigt mich, dass wir so viele – auf Deutsch gesagt – Sauecken haben. Kanalstraße, Teichstraße. Oder hier am Markt, hier ist absolut nichts mehr. Es fehlt an Attraktionen, es fehlt irgendetwas. Aber was mir wirklich unter den Nägeln brennt: Ich würde ihn fragen, wie er gedenkt, die Sache mit der Ukraine zum Guten zu bringen. Ich wünsche ihm ein Händchen dafür, das mit Putin zu lösen. Ich war drei Jahre alt, als hier Krieg war. Ich kann gar nicht begreifen, wie Putin so eiskalt sein kann, sowas Sinnloses.“

Felix Büttner. Quelle: Mario Jahn

Felix Büttner, 25, aus Jena: „Ich würde mir mehr Transparenz wünschen, zum Beispiel in Bezug auf die Staatsausgaben. Wo das Geld herkommt, wo es hingeht. Was mich wirklich interessieren würde, ist das mit den Coronahilfen. Wie viele Gastwirte Ausgleichszahlungen bekommen haben und wieviel. Ich habe von einem Gastwirt aus Altenburg gehört, der nur eine Einmalzahlung von 7000 Euro bekommen hat. Das deckt höchstens einen Monat ab. Da wünsche ich mir wirklich mehr Transparenz.“

Angela Hermsdorf. Quelle: Mario Jahn

Angela Hermsdorf, 54, aus Altenburg: „Meine dringendste Bitte ist, dass der Krieg in der Ukraine so schnell wie möglich beendet wird. Dass den Leuten geholfen wird. Das geht eben ans Herz. Ich denke mal, dass viele, die jetzt unterkommen, auch wieder in die Ukraine zurückwollen, wenn dieses ganze Massaker aufhört, und da müssen wir jetzt zusammenarbeiten und eine Lösung suchen. Aber das geht nicht nur deutschlandweit, da müssen wirklich alle Hand in Hand arbeiten.“

Patrick Weißgerber. Quelle: Mario Jahn

Patrick Weißgerber, 42, aus Altenburg: „Als Gewerbetreibender würde ich ihm sagen, dass die komplette Coronapolitik sehr holprig war. Die Mittel kamen sehr zeitversetzt, mein Steuerberater hat echt Probleme gehabt. Außerdem das mit den Spritpreisen, das betrifft uns alle. Hintenraus kommt da die ganz große Geschichte. Anderes Thema: Ich war Soldat, ich war in Afghanistan und im Kosovo. Ich finde das Budget für die Bundeswehr sehr toll, das Problem ist nur: Das hätten wir an anderer Stelle gebraucht, bei der Pflege, bei Auszubildendenplätzen. Also es ist eine lange Liste von Dingen, die ich ihm gern sagen würde.“

Steffen Jentsch. Quelle: Mario Jahn

Steffen Jentsch, 48, aus Altenburg: „Ich bin total zufrieden mit allem, wie es gerade ist. Ohne Spaß. Letztes Jahr war in meinem Reisebüro das stärkste Jahr seit 18 Jahren. Ich wüsste nicht, was ich ihn fragen soll. Wobei, ich finde, bei der Coronapolitik drehen wir uns im Kreis. Andere Länder haben uns ja vorgemacht, wie es besser geht. Wir müssen da einfach mal einen Haken dran machen. Aber für einen Besuch geht das natürlich zu weit. Ich würde wahrscheinlich einfach sagen: Guten Tag, Herr Steinmeier. Schön, Sie kennenzulernen.“

Von Viktoria Rauchhaus