Umfrage zum Jahresende: Altenburger Persönlichkeiten blicken zurück

Altenburger Land

Das Jahr 2020 hat ganz schön viel umgewälzt im Landkreis. Die LVZ hat sich im Altenburger Land unter Persönlichkeiten aus den Bereichen Sport, Feuerwehr, Kultur, Kirche, Vereinsleben und Wirtschaft umgehört: Mit welchen Erfahrungen und welchen Erwartungen steuern sie ins nächste Jahr?

Anja-Maria Leibold, Sportjugendkoordinatorin: „Wir konnten uns im Lockdown gut organisieren.“ Quelle: Sophie Aschenbrenner

Anja-Maria Leibold : Sportjugendkoordinatorin des Kreissportbundes

Das Jahr 2020 ging mit einer guten Planung los. Mit vielen Angeboten im Jugend- und Nachwuchsbereich. Und dann kam der Lockdown und damit das Gefühl „Oh Gott, Stillstand!“. Aber wir konnten uns gut organisieren, haben Online-Angebote entwickelt. Alternativen ins Leben gerufen. Und damit hat sich das Gefühl der Lähmung verflüchtigt. Unsere Feriencamps konnten wir nicht wie gewohnt abhalten, haben aber Tagesangebote organisiert, um den Eltern Entlastung anzubieten. Dann hatten wir die Hoffnung, wieder voll durchstarten zu können, aber dann kam der Herbst. Für den Kinder- und Jugendbereich ist das einschneidend, wenn so viele Angebote wegfallen. Die suchen sich dann eine neue Beschäftigung, viele virtuell.

Dem neuen Jahr gegenüber habe ich gemischte Gefühle. Wir nehmen ja auch positive Sachen mit aus diesem Lockdown-Geschehen. Dass wir uns digital aufstellen und mit den Vereinsmitgliedern in Kontakt bleiben konnten.

Aber nach dem Lockdown wird man nicht nahtlos dort anknüpfen können, wo wir aufgehört haben. Dass die Kinder jetzt keine Bewegungserfahrungen haben, wenn es die Eltern nicht durchsetzen, das ist nicht gut. Das kann sich auf die Fitness auswirken. Wir hoffen auf April, Mai. Da haben wir wieder größere Veranstaltungen geplant.

Fuhrunternehmerin Ursula Neumann: „Bei uns lief alles normal weiter. Wir sind ein systemrelevanter Betrieb.“ Quelle: Ursula Neumann

Ursula Neumann : Fuhrunternehmerin in Ponitz

Ich gehöre zu den Glücklichen, bei denen in diesem Jahr alles normal weitergelaufen ist. Was soll sich bei einem Fuhrunternehmen einschränken? Wir sind ein systemrelevanter Betrieb. Aufgrund meines Sortiments war ich auch nicht überfordert. Wir haben schließlich kein Klopapier gefahren. Oder Nudeln. Bei uns standen die Baustoffe im Vordergrund und gebaut wurde das ganze Jahr. Ich denke sowieso immer positiv und sehe das Gute in einer Situation. Wir hatten keine Ausfälle aufgrund einer Corona-Erkrankung, niemand musste in Quarantäne.

Jetzt geht nun mal mehr über Video, Telefon, E-Mail. Und da ich alleine im Büro sitze, hatte ich keine Umstellungen. Im Gegenteil: Mich hat kaum jemand über den Tag gestört und ich konnte meine Arbeit zeitnah erledigen, ohne abends noch viel nachschieben zu müssen, was liegen geblieben ist. Für 2021 würde ich mir wünschen, dass wir im Sommer das Gröbste überstanden haben und wieder mehr Feiern stattfinden können. Man wieder mehr Freunde und Bekannte treffen kann. Denn das fehlt einfach.

Marcel Jankowsky, Stadtbrandmeister der Feuerwehr Meuselwitz: „Viel war nicht anders bei uns in diesem Jahr.“ Quelle: Mario Jahn

Marcel Jankowsky : Stadtbrandmeister der Feuerwehr Meuselwitz

Bei uns bei der Feuerwehr war nicht viel anders in diesem Jahr. Nur, dass sich unsere Zusatzausrüstung geändert hat. Masken, Handschuhe, Schutzanzüge, Brillen sind dazugekommen. Je nach Einsatz. Zum Beispiel hatten wir eine Tragehilfe beim Rettungsdienst. 40 Fieber, da besteht Verdacht auf Corona. Also musste man den Overall drüberziehen, Schutzbrille an, Handschuhe an. Danach wieder alles vorsichtig ausziehen, wegwerfen und gut die Hände desinfizieren. Insgesamt verlief das Jahr 2020 etwas ruhiger als das vorherige – wir hatten weniger Einsätze. Vor allem weniger Feldbrände, das ist mir aufgefallen. Einen großen Zulauf zur Feuerwehr gab es nicht während der Pandemie – das Helfersyndrom ist also noch nicht ausgebrochen. Wie ansonsten auch schwanken die Zahlen der Feuerwehrmitglieder hin und wieder.

Auch während einer Pandemie ändert sich nicht viel für die Feuerwehr. Das wird im nächsten Jahr so weitergehen. Die Einsätze die anfallen, die fallen an. Und die müssen erledigt werden. Einzig die Zusatzausrüstung, das ist ein zusätzlicher Kostenfaktor. Denn das sind ja Einmalprodukte.

Wolfgang Göthe vom Gemeindekirchenrat Nöbdenitz: „Viele Gemeindemitglieder haben gemerkt, dass ihnen etwas fehlt.“ Quelle: Wolfgang Göthe

Wolfgang Göthe vom Gemeindekirchenrat Nöbdenitz

Die Pandemie war für unsere Gemeinde in Nöbdenitz zuerst ein Tiefschlag. Weil wir das Jahr so vollgepackt hatten mit schönen Veranstaltungen. Bis kurz vor dem Lockdown hatten wir noch gut besuchte Veranstaltungen und wir waren heilfroh, dass sich bei uns niemand angesteckt hatte. Für uns war es schwierig, mit dieser Situation umzugehen. Wir sind in ein Loch gefallen. Zeitweise hatte niemand Lust, noch irgendetwas zu organisieren oder überhaupt darüber nachzudenken. Und als das Wetter schöner wurde, haben wir gesagt: Wir versuchen wieder, etwas zu machen. Da fingen wir mit den Open-Air-Veranstaltungen im Pfarrhof an. Und dafür haben wir die Zeit im September und Oktober auch noch gut genutzt – achtsam und sorgsam.

Während des Lockdowns haben viele Gemeindemitglieder gemerkt, dass ihnen das gefehlt hat, was wir normalerweise anbieten – das haben mir viele gesagt. Und das zeigt uns, dass wir als Gemeinde auf dem richtigen Weg sind. Wir merken, dass sich die Menschen bei uns geborgen fühlen. Auch viele, die nicht getauft sind, bringen das zum Ausdruck. Und das ist das, was uns motiviert. Und deswegen sind wir hoffnungsvoll für das neue Jahr. Wir wollen auf Sicht fahren, aber trotzdem Veranstaltungen planen und darauf freuen sich schon alle.

Thomas Trummer (l.) vom Jazzklub Altenburg: „Planungen sind nicht mehr so sicher, wie sie einmal waren.“ Quelle: Mario Jahn

Thomas Trummer : Jazzklub Altenburg

Die Erfahrung, die wir 2020 gemacht haben, ist: Planungen sind nicht mehr so sicher, wie sie einmal waren. Was aber auch nicht schlimm war, denn das hat uns in andere Sicht- und Denkweisen gelenkt. Wir sind andere Wege gegangen.

Viele der geplanten Veranstaltungen haben wir in zwei eintägige Festivals im August und im September gepackt. Wir haben die Zeit dann genutzt, als es gerade ging. Natürlich ist es schade, dass wir nicht feiern konnten, dass wir in diesem Jahr als Jazzklub 40 Jahre alt geworden sind. Aber dann feiern wir 2021 die 40 plus eins.

Für das kommende Jahr haben wir gesagt: Wir planen jetzt. Wir machen das Programm und lassen uns davon überraschen, was geht und was eben nicht. Wir drücken die Daumen, dass man wieder Konzerte mit Spaß und Freude machen kann, ohne auf der einen Seite auf den Abstand zu achten und auf der anderen Seite die Leute zu ermahnen.

Für die Künstler war das Jahr natürlich heftig. Da wird es welche geben, die sich das Musikerleben nicht mehr leisten können. Wir werden erst einmal liegengebliebene Auftritte abarbeiten müssen – denn wenn wir einmal zugesagt haben, dann holen wir die Veranstaltung auch nach. Da sind wir solidarisch mit den Künstlern.

Markus Tanger (l.) vom Kabarett „Die Nörgelsäcke“: „Unser Glück war, dass wir im Sommer auf der Insel Rügen auftreten konnten.“ Quelle: peer

Markus Tanger : Kabarett „Die Nörgelsäcke“

Wir gehen ins neue Jahr mit der großen Erwartung, dass es besser wird. Mit der Hoffnung, dass wir bald wieder in den Spielbetrieb starten können. Und dass es einigermaßen wirtschaftlich läuft. Was mich in den letzten Wochen traurig gestimmt hat, war, dass wir keine Aussage treffen konnten, wenn uns die Leute aus Solidarität ihre Tickets nicht zurückgeben wollten. Wann es weitergeht. Aber so sind die Zeiten und das lässt sich nicht ändern.

Richtige Veranstaltungen gab es in Gößnitz nur bis März. Unser Glück war aber, dass wir auf der Insel Rügen im Sommer auftreten konnten, als einzige kulturelle Veranstaltung der Insel. Natürlich ist es schmerzlich, dass der Dezember und der November komplett weggefallen sind. Aber meine Kinder haben sich gefreut, dass der Papa im Advent komplett zuhause war. Bei mir ist das Überleben gesichert, denn meine Frau arbeitet auch. Aber bei vielen freiberuflichen Kollegen reißt das Jahr 2020 riesige Löcher.

Das ursprüngliche Programm, das im März 2020 Premiere gehabt hätte, bearbeiten wir konzeptionell und aktualisieren es für 2021. Denn es wäre zu schade, wenn es nicht auf die Bühne kommt.

Von Katharina Stork