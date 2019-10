Umgehungsstraße zur Sandgrube Frohnsdorf ist nach wie vor nicht in Sicht

Beiern

Mit einem offenen Brief hat sich dieser Tage die Bürgerinitiative Beiern an die Öffentlichkeit gewandt. So will die Gruppe Einwohner des Langenleuba-Niederhainer Ortsteils ihr Anliegen in Erinnerung bringen. Wie berichtet, formierte sich die Bürgerinitiative (BI) im Oktober 2018, um eine Umgehungsstraße außerhalb aller Ortslagen zur Sandgrube Frohnsdorf, die von der Firma Heim betrieben wird, zu erreichen. Nach einem Jahr zieht die Bürgerinitiative nun in dem Schreiben eine durchwachsene Bilanz.

Firma Heim geht auf Bürger zu

„Es muss gesagt werden, dass die Firma Heim bemüht ist, die Beeinträchtigung für die Bevölkerung in Grenzen zu halten.“ So käme regelmäßig ein Wasserwagen zum Einsatz, um den Staub abzulöschen. Zudem seien die Fahrer angehalten, in der Ortslage langsam zu fahren, um den Geräuschpegel gering zu halten, heißt es positiv im Brief. Andererseits habe die BI jedoch feststellen müssen, dass außer den Bürgermeistern von Langenleuba-Niederhain und Penig, die um eine Lösung des Problems bemüht seien, alle anderen Beteiligten eher ablehnend oder abwartend der Bürgerinitiative gegenübertreten.

Göpfersdorf will unterstützen

„Es muss eine Lösung geschaffen werden, die 50 Jahre trägt“, bekräftigt Horst Wolf im OVZ-Gespräch und berichtet vom Besuch der BI im Göpfersdorfer Gemeinderat. Dessen anfänglich ablehnende Haltung habe sich nach der Argumentation der BI ins Positive gekehrt. „Wir können das Problem der Anwohner gut nachvollziehen“, erklärt Gemeinderat Jörg Schumann ( CDU) auf OVZ-Anfrage. Und er bestätigt, dass der Besuch der Beierner viel zum Verständnis beigetragen habe. Zudem sei klar geworden, die BI brauche Unterstützung, so Schumann weiter. Natürlich gebe es noch Fragen, die bald bei einem Treffen diskutiert würden. Dazu gehöre auch, wo genau eine Umgehungspiste verlaufen könnte.

Nobitz verweist auf Kosten

In jedem Fall würde diese wohl neben Flurstücken der Gemeinden Langenleuba-Niederhain und Göpfersdorf auch Nobitzer betreffen. Doch Bürgermeister Läbe ( SPD) lehne die Ideen der BI konsequent ab, klagt Wolf und erläutert, dass die momentan bevorzugte Route der Umgehung zu 80 bis 90 Prozent bestehende Feldwege nutzen könnte, die aber ausgebaut werden müssten.

Gegenüber der OVZ bejaht Läbe, dass er davon nichts hält. „Wie soll ich dem Gemeinderat erklären, dass wir in den kommenden Jahren unsere gesamten Ressourcen in eine Umgehungsstraße stecken, die eine Hand voll Anwohner betrifft“, begründet der Nobitzer Bürgermeister. Was aber nicht bedeute, dass er die Nöte der Bürger klein reden möchte. „Aber es ist doch nicht zielführend, unerfüllbare Forderungen zu stellen“, sagt Läbe und betont, dass er nicht gegen eine praktikable Lösung sei.

Penig erwartet mehr Verkehr

Vom LKW-Verkehr zur Sandgrube sowie zur Autobahn sind auch die Ortsteile Wernsdorf und Niedersteinbach der sächsischen Nachbarstadt Penig betroffen. Im April wurden auf der Staatsstraße 57, die im Thüringischen die Landesstraße (L) 1357 ist, der Verkehr gezählt. „Es waren in 24 Stunden 170 Fahrzeuge in Richtung Thüringen unterwegs und 115 fuhren gen Sachsen“, so Simone Leonhardt, Pressesprecherin im Rathaus Penig. Eine öffentliche Umgehungsstraße, die den Verkehr über Göpfersdorf zur Bundesstraße 175 lenkt, würde die Peniger Dörfer, in denen es zudem keine oder kaum Gehwege gibt, entlasten. Doch im Moment, könne man sich nicht vorstellen, dass diese gebaut wird, sagt Leonhardt. Vielmehr werde in Penig sogar mit deutlich mehr Verkehr dort gerechnet, sobald die L 1357 in Thüringen saniert ist.

Mit diesem Brief wendet sich die BI Beiern an die Öffentlichkeit. Quelle: Repro Jörg Reuter

Von Jörg Reuter