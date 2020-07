Umgestürzter Baum sorgt für Frust in Altenburger Kleingartenanlage

Altenburg

Die Gartenfreunde der Kleingartenanlage „Kleiner Jordan“ in Altenburg sind verärgert. In der Nacht vom 11. zum 12. Mai wütete ein heftiger Gewitter-Sturm so stark, dass eine Eiche in der Gartenanlage brach und auf das Gartenhaus des Vereins fiel. Seitdem liegt der Baumriese dort – und sorgt für Verdruss. Die Äste versperren den Zutritt zum Gartenhaus sowie den Hauptweg und damit den Zugang zu mehreren Parzellen. Auch die Vereinstoiletten sind vorerst nicht nutzbar. „Den eigentlichen Schaden können wir erst nach der Beseitigung des Baumes feststellen“, sagt der stellvertretende Vorsitzende des Gartenvereins, Erwin Hischke. Doch wer kümmert sich um die Beseitigung des massigen Gehölzes?

Stadtverwaltung sieht sich nicht zuständig

Der Gartenvorstand meldete den Schaden sofort bei der Stadtverwaltung, berichtet Hischke. Diese habe nach einigen Tagen den Stadtförster Ralf Thalheim geschickt. „Der Grund und Boden unserer Kleingartenanlage sind im Eigentum der Stadt, die Vereinsmitglieder sind nur Pächter. Deshalb sehen wir die Stadtverwaltung in der Zuständigkeit.“ Doch der Stadtförster habe nichts ausgerichtet. Auch zwei Mitarbeiter des Liegenschaftsamtes seien zur Begutachtung gekommen und wieder abgezogen. „Sie meinten, dass sie für das betreffende Waldstück nicht verantwortlich seien. Das hat mir die Stadtverwaltung jetzt auch noch mal schriftlich gegeben“, schildert Hischke.

Regionalverband will helfen – doch das braucht Zeit

Der Vereinsvorstand verständigte daraufhin den Vorsitzenden des Regionalverbandes der Kleingärtner Altenburger Land, Wolfgang Preuß. Er verspricht Hilfe, doch das gelinge nicht von heute auf morgen, macht Preuß auf OVZ-Nachfrage deutlich. „Bei so einem Fall muss vieles geklärt werden. Deshalb kümmern wir uns gerade um einen Termin mit dem Gartenvereinsvorsitzenden, um die Situation vor Ort beurteilen zu können.“ Wann das Treffen stattfindet und das Problem geklärt werden kann, sei noch nicht absehbar, teilt der Regionalverband mit.

Die Kleingärtner im „Kleinen Jordan“ haben unterdessen ein paar Äste entfernt, um den Weg freizumachen. Doch wann die geborstene Eiche endlich entfernt wird – und auf wessen Initiative – bleibt bis auf Weiteres ein Geheimnis dieses Sommers.

Von Lisa-Marie Meyner