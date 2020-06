Wilchwitz/Münsa

Umleitungen wegen der Baustelle an der Mühlgrabenbrücke in Münsa sorgen für Ärger. Quelle: Mario Jahn

Seit Ende April ist die B 180 in Münsa gesperrt – und ihre Umleitung zehrt an den Nerven der Anlieger. „Kurz nach vier Uhr früh kommt der erste LKW durch und alles wackelt bei uns“, berichtet die Wilchwitzerin Heike Swendrowski. Sie und ihr Mann leiden unter dem hohen Verkehrsaufkommen, das sich direkt vor dem Haus über die enge Dorfstraße wälzt. „Bei uns ist es richtig extrem. Mein Mann ist schon aus dem Schlafzimmer ausgezogen“, erklärt sie und merkt an, dass die offizielle Umleitung eigentlich gar nicht durch Wilchwitz führt. Doch nun hat Heike Swendrowski an der stark befahrenen Straße Mühe, mit dem Wagen unbeschadet aus dem Grundstück zu kommen. „Bei uns sind sie auch schon an die Mauer gefahren“, stellt sie fest.

Rücksichtslose Raser in der 30er-Zone

Auch auf der jüngsten Nobitzer Gemeinderatssitzung machten Bürger auf Probleme durch die Sperrung der Bundesstraße aufmerksam. So kritisierte eine betroffene Anwohnerin das rücksichtslose Fahrverhalten in der 30er-Zone auf Höhe des Spielplatzes Wilchwitz. Eine Gefahr für Kinder sieht sie dort auch wegen der Haltestelle für den Schulbus. Ihrer Anfrage nach zusätzlicher Geschwindigkeitsregulierung kam Bürgermeister Hendrik Läbe ( SPD) bereits nach. „Seit letzter Woche haben wir komplett die 30 in der Ortslage“, bestätigte er auf OVZ-Anfrage.

Verkehr und schnelles Fahren bereiten den Wilchwitzer Anwohnern Sorgen. Die Ortsdurchfahrt, hier die Nobitzer Straße, ist offiziell nicht als Umleitung ausgeschildert. Quelle: Mario Jahn

Schlaglöcherstopfen an Wilchwitzer Pleißenbrücke

Wenig Chancen sieht er allerdings für eine Sanierung der Straßen in Wilchwitz nach Ende des verkehrstechnischen Ausnahmezustandes. Die offizielle Umleitungsstrecke führt von Nobitz über die B 180 Richtung Ehrenhain, Mockzig (L 2464) und die B 93 über Lehndorf nach Altenburg. Für die Löcher in der Remsaer Straße zwischen Wilchwitz und Pleißenbrücke hat Bürgermeister Läbe indes eine kurzfristige Lösung gefunden. „Da hab ich jetzt Verhandlungen geführt. Die an der Mühlgrabenbrücke tätige Baufirma stopft die Schlaglöcher.“ Eine vollständige Sanierung der Straße ist nicht vorgesehen, weil sie im Zuge des geplanten Hochwasserschutzes zukünftig abgesenkt werden soll.

In der Remsaer Straße zwischen Wilchwitz und Pleißenbrücke klaffen große Schlaglöcher. Quelle: Mario Jahn

Motorradfahrer missbrauchen Fußgängerbrücke Münsa

Auch im Nobitzer Ortsteil Münsa herrscht bei einigen Anwohnern Unmut über die Straßensperrung. Unter Motorradfahrern hat sich die Unsitte breit gemacht, die Fußgängerbrücke über den Mühlgraben als Abkürzung zu missbrauchen. An den Wochenenden sei es am schlimmsten, berichtet Jörg Zschau, der direkt an der Brücke wohnt. „Ich war schon auf der Polizei. Die Motorradfahrer rammeln über die Brücke und nehmen keine Rücksicht“, meint der 51-Jährige.

Hendrik Läbe weiß um die Vorfälle und plant ein Treffen mit Polizei und Verkehrsbehörde. „Ich weiß noch nicht, wie wir es regeln werden. Es ist schwierig.“ Ihm ist klar, dass Polizeibeamte wegen der Problematik nicht dauerhaft vor Ort sein können. Auch eine Einengung des Fußweges sieht Läbe nicht als Lösung, da die Brücke für Rollstuhlfahrer nicht mehr passierbar wäre. Eine Möglichkeit gibt es allerdings für Motorradfahrer, um die Brücke legal zu nutzen. Sie müssen den Motor abstellen, absteigen und ihr Fahrzeug schieben. „Dann hat niemand ein Problem damit“, erklärt Läbe. Ein Teil der Fahrer quert den Mühlgraben laut Anwohner bereits vorbildlich auf diese Weise, aber eben nur ein Teil.

Jörg Zschau wohnt direkt an der Fußgängerbrücke, die von Motorradfahrern oft als Abkürzung zweckentfremdet wird. Quelle: Mario Jahn

Von Dana Weber