Umstrittenes Hobby: Unterwegs mit Jungjäger Joey im Leinawald bei Nobitz

Nobitz

Die Autotür knallt. Im gleichen Moment wird mir klar, dass das vielleicht nicht so klug gewesen ist. Und es stimmt, prompt folgt der Hinweis: „Jetzt hast du eigentlich schon den ersten Fehler gemacht“, von Joey Taylor. Der drückt mir gleichzeitig ein Fernglas in die Hand, nimmt seine Sachen vom Rücksitz des Autos und zeigt mir, wie es richtig geht, das Türen schließen: leise zudrücken. Danach wird es sehr schnell sehr dunkel um uns herum. Es ist kurz nach halb sieben an diesem Novembermorgen, wir stehen im Leinawald bei Nobitz, hier ist nichts als Natur, jegliches Licht verliert sich zwischen den Bäumen. Joey Taylor ist Jungjäger, er nimmt mich mit auf „Ansitzjagd“, wie es im Jagdjargon heißt.

Was macht die Jagd mit der Natur?

Das willentliche Töten eines Tieres durch die Jagd steht regelmäßig in der Kritik der Öffentlichkeit. Wer jagt, muss rechtfertigen warum, denn da ist Verständnis, da ist aber auch vehemente Ablehnung. Daher will ich wissen: Was macht die Jagd mit Mensch, Tier und Wald?

Hier standen vor Jahren noch Fichten. Stürme und der Borkenkäfer haben nicht mehr viel davon stehenlassen. In diesem Jahr wurden Eichen aufgeforstet. Quelle: Mario Jahn

Wir machen uns auf dem Weg zum Hochsitz. Als wir durch den Wald stapfen, möglichst leise – ich habe das Gefühl, eher die Lautstärke einer Dampfmaschine zu erreichen, überall liegt knisterndes Laub – ist meine Aufregung erstaunlich klein. Joey Taylor kennt sich hier aus, es ist sein Pirschbezirk. Seit zwei Jahren ist der 23-Jährige Jäger und macht seinen Master der Forstwirtschaft. Für das Studium hat er sich entschieden, weil es praxisnah ist, er mehr Verständnis für die Natur bekommt und dessen Bedeutung wächst. Und die Jagd, die ist irgendwie Teil des Berufsfeldes. Seine Kommilitonen, erzählt er, jagen fast alle. Das ist aber nicht der einzige Grund. Es sei nachhaltig und ökologisch produziertes Fleisch, meint er. Das findet er gut. Und: Als wir im Stand sitzen und der Wald uns verschluckt hat, folgt etwas Simples. Er sagt, es gehe nicht nur um den Jagderfolg, sondern auch darum, in der Natur zu sein.

Die Regeln der Jagd: Komplex

Wir können uns leise unterhalten, als wir in der „Kanzel“ – so wird der Hochsitz auch genannt – sitzen. Rund 20 Meter entfernt ist eine kleine Lichtung, hier ist eine Wildkamera installiert, hier hat er erst kürzlich ein Wildschwein geschossen. Ich frage, woher er weiß, welche Tiere er erlegen darf. Er klärt mich auf.

Joey Taylor in seinem Gebiet im Leinawald. Flora und Fauna beobachten ist auch Teil der Aufgabe. Quelle: Mario Jahn

Jagd- und Schonzeiten, überhaupt alles Relevante, ist im Bundesjagdgesetz beziehungsweise dem Landesjagdgesetz festgelegt. So erhält beispielsweise jedes erlegte Tier eine Nummer und einen „Wildursprungsschein“ mit den wichtigsten Informationen über Jagdart, Alter und Gewicht oder mögliche offensichtliche Krankheiten, die der Jäger notieren muss. Der Revierjäger oder auch Revierleiter kontrolliert und zeichnet ab, denn alle Tiere aus dem Staatswald im Landkreis landen zunächst im Kühlhaus Wilchwitz. Man will die Zahl der Tiere im Überblick behalten, lebende und erlegte.

Seit ein paar Tagen bereits hängen zwei Wildschweine in Wilchwitz in der Kühlzelle. Quelle: Mario Jahn

Nach knapp einer Stunde auf dem Hochsitz kriecht die Novemberkälte langsam, aber stetig unter meinen Zwiebellook. Im Gegenzug dafür bekommt der Wald seine Farben zurück. Auf die musste ich übrigens verzichten. Kein Blau, war die Anweisung von Joey Taylor – das wirke auf die Tiere wie eine Neonfarbe.

Ich werde ungeduldig und blicke immer wieder mit dem Fernglas um mich herum. Da sehe ich, natürlich, eine Menge Wild. Das entpuppt sich jedoch immer schnell als verschiedenste Büsche und Bäume. Kurz darauf meine ich, in der Ferne einen Schuss zu vernehmen. Dann ein Hupen. Joey Taylor sagt, dass sei oft ein Zeichen, dass Wild unterwegs ist. Bei jedem lauterem Knacken verharren wir ab da kurz.

Das Fernglas ist unerlässlich. Auch bei Redakteurin Vanessa Gregor. Quelle: Mario Jahn

Was, wenn es jetzt gleich passiert und ein Tier sich sehen lässt, wie fällt die Entscheidung zum Schuss? Joey Taylor sagt, da müsse alles stimmen und er sich hundertprozentig sicher sein. „Wenn das Tier nicht so aussieht wie ich denke, es müsse aussehen, schieße ich nicht.“ Auch nicht, wenn das Wild ungünstig steht und es die Chance eines Fehlschusses gibt. Es ist Teil der Waidgerechtigkeit, einer Art von Ehrenkodex. Bei einer Ricke muss er sicher gehen, dass diese kein Kitz bei Fuß hat. Die dürfte er nicht zuerst erlegen. Es klingt ein wenig hart, als er sagt: „Da gilt: Jung vor alt.“ Der Bambi-Effekt ist bei der Jagd wohl Fehlanzeige.

Fehler könnten fatal sein

Mein Blick fällt auf das Gewehr. Das kommt mir riesig vor, das was es kann unheimlich. Eine Anschaffung fürs Leben, sagt Joey Taylor dazu, schließlich kann es mehrere Tausend Euro kosten. Mir fällt auf, dass er bei jeder Hantierung als erstes die Patronen entnimmt. Er erklärt mir genau, wie die Sicherungsmechanismen funktionieren. Fehler könnten fatal sein. Der Umgang und Besitz braucht viel Übung und Prüfung. Nur dann kann er beispielsweise auch an Drückjagden teilnehmen. Am 4. Dezember wird Joey Taylor auch bei der Jagd im Leinawald dabei sein.

Mittlerweile ist es hell geworden, die Luft ist frisch, es riecht immer mehr nach Wald. Kurz nach neun Uhr entscheiden wir uns, den Sitz zu verlassen. Heute also kein Wild. Ich merke, wie die Anspannung abfällt – da war sie also doch. Und noch etwas: „Aufbrechen“, das Ausnehmen des Wildes, bleibt mir damit erspart. Enttäuscht, dass wir heute keinen Erfolg hatten, ist Joey Taylor nicht, von zehn Ansitzen endet ungefähr einer mit erlegtem Wild, schätzt er. Das gehört dazu.

Auf dem Weg zurück sehen wir Stellen, an denen der Wald kränkelt: Klimawandel, Borkenkäfer, Verbiss und Sturmschäden sind unübersehbar, sogar für den Laien. Der Leinawald ist Naturschutzgebiet und gehört zum Thüringen Forst. Die Regeln, was hier passiert und gepflanzt wird, sind streng. Als wir vor einer kahlen Fläche stehen, erklärt Joey Taylor: „Das sieht erstmal brutal aus, wenn hier keine Bäume mehr stehen und anschließend gemulcht wird. Aber,“ – er zeigt auf eine Reihe winziger Bäume, die dort bereits gepflanzt sind – „hier wurde schon gearbeitet und der Wald umgebaut.“

In diesem Jahr wurden Eichen aufgeforstet. Sie sind rund vier Jahre alt und sollen den Waldumbau voranbringen. Quelle: Mario Jahn

Immer mehr Wild, immer mehr Jäger

In Deutschland gibt es so viele Jäger wie noch nie, die Zahl wächst. Fast 400 000 Menschen hatten, laut Deutschem Jagdverband, 2020 einen Jagdschein. Und: In Deutschland gibt es so viel Wild wie noch nie. Die Deutsche Wildtierstiftung schätzt allein die Anzahl der Rehe in der Bundesrepublik auf rund 2,5 Millionen. Diese Populationen müssen, um beispielsweise Krankheiten und Nahrungsmangel vorzubeugen, kontrolliert werden. Für nachhaltige Jagd spricht sich daher sogar der Nabu aus, allerdings unter anderem mit eingeschränkteren Jagdzeiten.

Altenburger Land kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus dem Altenburger Land direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gleichzeitig ist dieses Problem – viel Wild – menschengemacht. Die deutschen Wälder wurden als wirtschaftliche Ressource über Generationen verändert, natürliche Feinde für Wild gibt es kaum noch, die Flächen für sie schwinden. Kurz: Das Ökosystem Wald spinnt und die Jagd ist daher teils als naturschützende Maßnahme notwendig. Die Jäger wollen sich aber nicht nur als „Schädlingsbekämpfer“ sehen. Und andersherum soll nicht das Image bloßer Trophäenjagd vermittelt werden. Auch Joey Taylor weiß das. Sein Mittel: Aufklärung. Die Argumente, für und wider die Jagd, brauchen Dialog.

Bevor wir gehen, schauen wir auf die Bilder der Wildkamera an seinen Jagdplätzen. Auf einer zu sehen: eine Rotte Wildschweine – allerdings in der Nacht zuvor.

Von Vanessa Gregor