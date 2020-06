Ponitz/Göhren

Umweltministerin Anja Siegesmund ( Bündnis 90/Grüne) übergab am Donnerstag in Ponitz einen Förderbescheid in Höhe von rund 461 000 Euro für den Anschluss des Dörfchens Lossen an eine zentrale Trinkwasserleitung. Mit der Zuwendung können in Zukunft 70 Einwohner des Göhrener Ortsteils versorgt werden.

In den trockenen Sommermonaten 2018 und 2019 stand Lossen beispielhaft für ausgetrocknete Brunnen, deren Wasser in etlichen Jahren davor mit Bakterien und Nitraten belastet war und eigentlich gar nicht mehr getrunken werden durfte (OVZ berichtete). Die Bürger waren aber darauf angewiesen, ebenso wie in Boderitz und Hartha. In diesen beiden Orten wurde seit dem Frühjahr bereits mit der Verlegung von zentralen Leitungen begonnen, Lossen soll nun folgen. Boderitz bezieht sein Trinkwasser zukünftig aus einem Tiefbrunnen im Leinawald, Hartha wird mit Fernwasser aus der Talsperre Leibis versorgt, Lossen mit Wasser aus Brunnen in den Uferbereichen der Elbe.

Bessere Qualität für Trinkwasser

„Die vergangenen Sommer mit Dürre und Nitratbelastungen haben gezeigt, wie wichtig eine gute Wasserversorgung ist. Mit dem Anschluss an das öffentliche Wassernetz können wir die Qualität des Trinkwassers für die Bürgerinnen und Bürger von Lossen deutlich verbessern“, sagte Siegesmund. Mit der Einladung nach Ponitz durch Bürgermeister und Zweckverbandschef Marcel Greunke ( CDU) verband die Ministerin persönliche Erinnerungen. Ihre Schwiegereltern betrieben dort eine Pfarrstelle, und ihre Tochter wurde in der Ponitzer Kirche vor 18 Jahren getauft.

Hartha und Boderitz schon im Bau

Nach den Dürresommern 2018 und 2019 und Protesten der Betroffenen reagierte das Umweltministerium mit einer neuen Richtlinie, die die Versorgung mit gutem Wasser im ländlichen Raum sicherstellen soll. Für Hartha und Boderitz wurden aus dieser Haushaltsstelle bereits 603 000 Euro bereitgestellt.

Das Problem ist damit aber nicht gelöst. Die meisten Nutzer eines eigenen Brunnens oder kleinerer Brunnengemeinschaften in Thüringen leben im Altenburger Land. Das Umweltministerium geht davon aus, dass mindestens 784 Menschen in 18 Dörfern im Landkreis von den Problemen mit der Trinkwasserversorgung betroffen sind. 15 Dörfer müssen also noch an eine zentrale Leitung angeschlossen werden – eine Leistung, die der Zweckverband Altenburger Land (ZAL) ohne weitere Hilfen nicht leisten kann, auch weil die Landesregierung die Förderung der Trinkwasserversorgung bis zu den Brunnendorf-Protesten 2019 seit Jahren eingestellt hatte.

Unlösbare Aufgaben für ZAL

Der ZAL wird auch eine weitere Aufgabe ohne finanzielle Hilfe allein nicht meistern können, vor die ihn das 2019 in Kraft getretene Thüringer Wassergesetz stellt. Darin ist vorgeschrieben, dass Dörfer mit mehr als 200 Einwohnern an eine zentrale Kläranlage angeschlossen werden müssen. Darauf machte ZAL-Werkleiter Lars Merten die Ministerin aufmerksam. Seinen Angaben zufolge verfügt der Verband über einen Anschlussgrad an zentrale Anlagen von 43 Prozent. In 13 Orten müsste in Anlagen und Leitungen investiert werden, nach vorsichtigen Schätzungen wären dies 57 Millionen Euro. Doch schon jetzt müssen Kunden im ZAL weit mehr Gebühren zahlen als andere Thüringer. Schlügen sich die Investitionskosten darauf nieder, wären die Gebühren nicht mehr vermittelbar, warnte Merten.

Siegesmund sicherte zu, den Zweckverband bei dieser Aufgabe zu unterstützen. Nur wie genau, das ließ sie offen.

