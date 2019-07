Altenburg

Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) will ein millionenschweres Hilfsprogramm für die Brunnendörfer auflegen. Unter dem Namen „Sonderförderung Trinkwasser im ländlichen Raum“ sollen zehn Millionen Euro bereitgestellt werden. Das erklärte Siegesmund gegenüber der OTZ. Davon könnten in erster Linie die Dörfer im Altenburger Land profitieren, die nicht an die Fernwasserversorgung angeschlossen sind. In diesen sogenannten Brunnendörfern gibt es große Probleme mit der Wasserqualität.

Geld soll noch bis Herbst fließen

Ziel von Siegesmund sei es, die Fördermillionen noch in dieser Legislaturperiode bereitstellen zu können. Das wäre bis zum Herbst. Das Hilfsprogramm werde jetzt in die Ressortabstimmung gegeben, informierte laut Medienberichten ein Sprecher der Ministerin. Unterstützung sollen die Wasserzweckverbände mit dem Programm sowohl für die Erweiterung ihrer Versorgungsgebiete bekommen als auch bei der Sicherstellung der vorhandenen Versorgungsgebiete. Aber auch Privathaushalte mit Einzelbrunnen könnten von dem Programm profitieren. „Wir werden ein Angebot unterbreiten“, wird Siegesmund zitiert.

Siegesmund kommt nach Hartha

Den Startschuss für den Anschluss der ersten Brunnendörfer an die Trinkwasserversorgung gibt Anja Siegesmund am 8. August bei einem Termin im Lumpziger Ortsteil Hartha im Rahmen ihrer Sommertour.

Das Umweltministerium geht davon aus, dass mindestens 784 Menschen in insgesamt 18 Dörfern im Altenburger Land von den Problemen mit der Trinkwasserversorgung betroffen sind. In drei von diesen Ortschaften ist die Lage besonders angespannt. Im Göhrener Ortsteil Lossen und im Lumpziger Ortsteil Hartha drohen in einem trockenen Sommer die Brunnen zu versiegen.

Außerdem werden von einer Wasserstelle mehrere Grundstücke versorgt, was angesichts der schlechten Wasserqualität rechtlich bedenklich ist (OVZ berichtete). Entspricht das Wasser nicht den Vorgaben der Trinkwasserverordnung,darf es eigentlich nicht an andere Haushalte abgegeben werden. Davor hatte das Landratsamt gewarnt. Mit Coli-Bakterien und Nitraten ist das Wasser auch im Niederhainer Ortsteil Boderitz belastet. Mit zwei Brunnen würden dort 97 Einwohner versorgt.

Noch keine feste Fördermittelzusage

Alle drei Orte gehören zum Wasser- und Abwasserzweckverband Altenburger Land. Der ZAL möchte diese Dörfer so schnell wie möglich mit einer zentralen Leitung ausstatten. Einer Schätzung zufolge würde dies insgesamt 1,74 Millionen Euro kosten. Allein kann der Verband diese Summe nicht aufbringen und ist auf Fördermittel angewiesen, die die Landesregierung allerdings seit 2010 im Bereich des Trinkwassers nicht mehr ausreicht.

ZAL-Geschäftsführer Lars Merten hat gemeinsam mit dem Schmöllner Bürgermeister Sven Schrade ( SPD) bei den Landtagsfraktionschefs der rot-rot-grünen Koalition darum gebeten, dass im Haushalt 2020 finanzielle Hilfen für die Brunnendörfer des ZAL eingestellt werden. Bislang sind offizielle Förderzusagen aber nicht bekannt. Doch die Zeit wird knapp. Alle Verantwortlichen hoffen, dass sich die Lage in diesem Sommer nicht erneut zuspitzt und die Versorgung mit Trinkwasser gefährdet ist.

Von Jens Rosenkranz