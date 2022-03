Altenburg/Windischleuba

Was verbirgt sich im Sand und Schlamm der Talsperre Windischleuba? Diese Frage beschäftigt Kommunalpolitiker, Anrainer, Angler und Naturschützer schon seit Jahren. Gemunkelt und gemutmaßt wurde viel. Belastbare Fakten gibt es kaum. Das soll sich nun ändern. Ausgangspunkt ist die ziemlich sichere Annahme, dass seit den 50er-Jahren gar nicht oder sehr schlecht geklärte Abwässer über die Pleiße aus Textilbetrieben in Meerane, Crimmitschau, Gößnitz und der Alwo in Kotteritz in das Staugewässer gelangten und die mitgeführten Stoffe sich wegen der 1951 bis 1953 errichteten Staumauer dort jahrzehntelang absetzten. Erst 1990 wurde verboten, Rest- und Abfallstoffe einzuleiten.

Cadmium und Brom angespült

Mit der Textilverarbeitung in Verbindung gebracht werden die extrem gesundheitsschädlichen Schwermetalle wie Cadmium und Brom, aber auch andere giftige Chemikalien, die in die Abwässer gelangten. Was sich über die vielen Jahre tatsächlich in der Talsperre abgesetzt hat, soll nun untersucht werden. Dazu hat der Kreisausschuss am Montag einstimmig die Nobitzer Firma Sakosta beauftragt. Der auf Sachverständigendienstleistungen in den Bereichen Boden, Bauten und Umwelt spezialisierte Betrieb soll zunächst eine historische Recherche anstellen, welche Unterlagen es gibt, die Aufschluss über die Schadstoffbelastung geben könnten. Außerdem soll ein Konzept erstellt werden, wie mögliche Erkundungsbohrungen in dem stark verlandeten Gewässer ablaufen könnten und müssten.

Sakosta will beides laut Beschlussvorlage für 35.545 Euro erledigen. Das Ergebnis soll Ende Mai vorliegen. Diesem ersten Schritt sollen die Bohrungen folgen. Aus der Analyse des Bohrgutes wird die tatsächliche Belastung abgeleitet. Bestandteil soll die Analyse auf eine mögliche radioaktive Kontamination der Sedimente sein, von der immer wieder die Rede ist, die aber ebenso nicht aufgeklärt ist.

1332 Schadstoffaltlasten im Landkreis

Ein Anlass der Untersuchungen ist, dass die Landesregierung für solche Analysen 2020 ein Förderprogramm aufgelegt hat, wodurch 100 Prozent der Kosten erstattet werden. Das erklärte die zuständige Fachdienstleiterin für Umwelt- und Naturschutz. Birgit Seiler, der OVZ. Das war für das Landratsamt insofern von Bedeutung, da in einem Register 1332 Schadstoffaltlasten-Orte für das Altenburger Land aufgelistet sind. Davon ist die Talsperre nur einer. Damit ist das Altenburger Land eine der am meisten belasteten Region bundesweit. Um diese Standorte abzuarbeiten sei der Kreis auf finanzielle Hilfe angewiesen, erklärt Birgit Seiler. Diese werde dann auch für die Bohrungen beantragt.

Das Auslaufbauwerk des Stausees. Quelle: Mario Jahn

Ein zweiter Anlass der Untersuchung ist, dass eine solche seit Jahren vom Fockendorfer Bürgermeister eingefordert wird. Karsten Jähnig will endlich wissen, wie belastet das Talsperren-Gebiet ist, das nach einer jahrelangen Verlandung nur noch mit maximal zehn Prozent seiner einstigen Ausmaße von 136 Hektar tatsächlich mit Wasser befüllt ist. „Wir sind Naherholungsgebiet, weisen Bauland aus, die Talsperre wird zum Angeln genutzt, da machen sich nicht analysierte Schadstoffe gar nicht gut“, sagt der Bürgermeister der OVZ.

Bürgermeister froh über Untersuchung

Jähnig begrüßt daher, dass nun in zwei ersten Schritten die Bohrungen vorbereitet und danach analysiert werden. „Ich bin froh, dass es losgeht.“ Damit könne auch der sich hartnäckig haltenden Vermutung endlich nachgegangen werden, wonach radioaktiv belastete Sedimente angespült wurden, die über die Sprotte in die Pleiße eingetragen wurden und bei der Uranerzwäsche in der Wismut entstanden sein könnten.

Das jetzige Stauwerk wurde von 2007 bis 2009 errichtet. Es besitzt keinen Grundablass. Seitdem verlandet die Talsperre immer mehr. Quelle: Mario Jahn

Mit der Untersuchung rückt dann natürlich auch die seit Jahren extrem zugenommene Verlandung der Talsperre in den Fokus, die eine große Gefahr bei Hochwasser darstellt. Entstanden sei sie dem Bürgermeister zufolge vor allem durch den von 2007 bis 2009 erfolgten Umbau des Stauwerkes, das zuvor zwei Grundablässe hatte, durch die der Transport von Stoffen flussabwärts erfolgte. Seither gibt es nur noch eine Mauer ohne Durchlass. Für Jähnig steht fest, warum. Weil niemand wollte, dass die belasteten Schlämme und Sande weiter transportiert werden und in der Talsperre bleiben sollten.

Von Jens Rosenkranz