Umzug aufs Land für den Motorrad-Sport: Bockaer Familie hat Benzin im Blut

Windischleuba/ Bocka

Die Begeisterung für den Enduro-Sport war es, die Familie Siebenhühner aus dem nordrhein-westfälischen Bergisch-Gladbach ins Altenburger Land lockte. Seit November 2020 lebt die dreiköpfige Familie im kleinen Dörfchen Bocka. Der Wechsel von der 100 000-Einwohner-Stadt aufs Land habe sich so ergeben, meint Sascha Siebenhühner. „Die Motorsportveranstaltungen, an denen wir teilnehmen, finden meist im Osten statt: in Mecklenburg-Vorpommern, um Berlin und im Erzgebirge. Unser Freundeskreis hatte sich dadurch bereits in den Osten verlagert.“ Um ihrem Hobby nachgehen zu können, mussten Anna-Lena und Sascha Siebenhühner im Bergischen Land zudem mindestens 100 Kilometer weit fahren. In der Kölner Region finden sich nicht ohne weiteres Trainingsmöglichkeiten für den Motorrad-Geländesport. Deshalb beschloss die motorradbegeisterte Familie, sich im Osten der Republik niederzulassen.

Glück im Osten

Anna-Lena Siebenhühners Begeisterung für den Motorsport hat sich auch auf Sohn Leon übertragen. Quelle: Mario Jahn

Dass es der Windischleubaer Ortsteil wurde, lag an einem großen Grundstück, das zum Verkauf stand, und guten beruflichen Möglichkeiten in der Region. Gleich mit ihrer ersten Bewerbung habe sie Erfolg gehabt, erzählt Anna-Lena Siebenhühner. Die 31-Jährige arbeitet als Anlagenbedienerin im Chemiewerk Böhlen. Auch das 8500 Quadratmeter große Grundstück in ihrer neuen Heimat erwies sich als Glücksgriff. Hier hat sich die geländesportbegeisterte Familie ihre eigene private Teststrecke abgesteckt.

Thüringer Lehrplan ist anspruchsvoller

Der Umzug von Nordrhein-Westfalen nach Thüringen sei bisher nur mit Vorteilen verbunden, sagen die jungen Leute. So ist der Unterricht von Drittklässler Leon in der Grundschule Windischleuba anspruchsvoller, als das vorher der Fall war. Während Schreibenlernen in Leons alter Schule bedeutete, in der ersten Klasse nur mit Bleistift und in Druckbuchstaben zu beginnen – sieht der Thüringer Lehrplan von Anfang an ein Schreiben mit Füllfederhalter in Schreibschrift vor. Und das Fach Heimatkunde kennt Leon überhaupt erst, seit er in Thüringen wohnt.

„Drüben macht jeder sein eigenes Ding“

Familie Siebenhühner fühlt sich wohl in dem kleinen Windischleubaer Ortsteil mit seinen rund 200 Einwohnern. „Die Leute sind komplett anders hier – positiver und freundlicher“, findet Anna-Lena Siebenhühner. „Drüben macht jeder sein eigenes Ding. Das ist nicht so unseres“, ergänzt Ehemann Sascha. Das Paar wurde sehr schnell Mitglied im Windischleubaer Oldtimerclub, denn neben dem Enduro-Sport sind beide von alten Maschinen fasziniert. Besonders die MZ Motorräder aus Zschopau haben es ihnen angetan. Die jungen Leute sind regelmäßig auf Oldtimer-Treffen unterwegs und haben die Erfahrung gemacht, dass im Osten der Republik mehr Offenheit in Oldtimerkreisen herrscht. „Drüben ist man als Junger nicht so besonders gut aufgenommen worden. Die wollten lieber unter sich sein“, so Sascha Siebenhühner.

Die alte MZ Trophy aus Zschopau fährt Anna-Lena Siebenhühner in Klassik-Geländesport-Veranstaltungen. Quelle: Mario Jahn

Anna-Lena Siebenhühner ist Aktivste der Familie im Enduro-Sport

Was den Enduro-Sport betrifft, ist Anna-Lena Siebenhühner derzeit das aktivste Familienmitglied. Wann immer es die Schichtarbeit zulässt, schwingt sich die junge Frau auf ihre 108 Kilogramm schwere Geländemaschine und trainiert. Neben den nahe gelegenen Örtlichkeiten des MC Langenleuba-Niederhain, dessen Mitglied sie ist, nutzt sie auch das Trainingsgelände des MC Meerane und die Motorsport-Gegebenheiten am Hermsdorfer Kreuz. Ehemann Sascha, selbst langjähriger Motorradsportler, hält ihr in vielen Dingen den Rücken frei. Er kümmert sich als Hausmann um den achtjährigen Sohn sowie Haus, Garten und die Wartung der Rennmaschinen. „Die Motorräder nach dem Fahren wieder herzurichten, nimmt mehr Zeit in Anspruch als das Fahren selber“, weiß der 38-Jährige.

Anna-Lena Siebenhühner nutzt auch das eigene Grundstück für Trainingseinheiten. Quelle: Mario Jahn

Erfolgreich für Team Sturm Zschopau

Sascha Siebenhühner begleitet das Training seine Frau Anna-Lena als Mechaniker. Quelle: Mario Jahn

Von März bis April und von August bis November ist Saison im Motorsport. Bereits seit 2017 fährt Anna-Lena Siebenhühner für das Team Sturm Zschopau. 2019 war ihr bislang erfolgreichstes Jahr. Im Rahmen der Deutschen Enduro-Meisterschaften belegte sie Platz 3 bei den Damen. Und im Deutschen Meisterschaftslauf „Rund um Zschopau“ war ihr 2019 Platz 1 vergönnt.

Seit Kindheit dem Motorrad-Sport verbunden

Die Begeisterung für Motorräder haben Anna-Lena und Sascha Siebenhühner praktisch mit in die Wiege gelegt bekommen. Beide Familien, ausgenommen die Mütter, haben sich inklusive Geschwister dem Motorrad-Sport verschrieben. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass sowohl Anna-Lena als auch Sascha bereits seit frühester Kindheit im Motorsport aktiv sind. Ihre erste Maschine habe sie mit sieben Jahren erhalten, erinnert sich die junge Frau.

Nachwuchs schon auf 22 Pferdestärken unterwegs

Papa Sascha gibt seinem achtjährigen Sprössling Leon letzte Hinweise für die Trainingstour durch den Garten. Quelle: Mario Jahn

Auch Sohn Leon kennt Motorräder von klein auf. Bereits mit vier Monaten verbrachte er seinen Mittagsschlaf regelmäßig im Beiwagen eines Gespannes. Später war das gute Werkzeug von Papa Sascha spannender als Kinderspielzeug. Heute hat der Junior seine eigene kleine Werkstatt und bereits erste Erfahrungen als Techniker. Mit Papas Hilfe organisierte der Sprössling Ersatzteile für eine sanierungsbedürftige Zschopauer MZ Baujahr 1963 und baute die Maschine ziemlich selbstständig wieder zusammen. „Leon hat fast alles allein gemacht“, meint Papa Sascha stolz. Seit September letzten Jahres ist auch der Junior unter die Motorradfahrer gegangen. Leons Enduro in kindgerechter Größe bringt eine stolze Leistung von 22 Pferdestärken. Leider machte die Pandemie einen Strich durch seine Teilnahme an ersten Rennen.

Seit September letzten Jahres gehört Leon Siebenhühner zu den Enduro-Fahrern. Quelle: Mario Jahn

Von Dana Weber