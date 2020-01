Ein Döner-Imbiss in Altenburg ist in der Nacht zu Donnerstag zum Ziel von Einbrechern geworden. Die Polizei sucht Zeugen der Tat und bittet um Hinweise.

In diesen Imbiss in der Schmöllnschen Vorstadt in Altenburg ist in der Nacht zum 2. Januar 2020 eingebrochen worden. Quelle: Thomas Haegeler