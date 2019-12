Altkirchen

Böse Überraschung für Schüler und Lehrer an der Grundschule Altkirchen: Zu einer nicht genau bekannten Zeit zwischen dem Freitag vergangener Woche und dem Dienstag haben unbekannte Täter auf dem Außengelände der Schule ihr Unwesen getrieben. Die Täter verbogen einen Zaun und beschädigten mehrere Spielgeräte auf dem Areal an der Straße Am Freibad, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnumer 03447 4710 bei der Altenburger Polizeidienststelle zu melden.

Von OVZ