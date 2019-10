Fockendorf

Mit roher Gewalt gingen Langfinger am Wochenende in Fockendorf zu Werke. Die bislang unbekannten Täter sprengten dort am Sonntag gegen 3.40 Uhr in der Schulstraße einen Zigarettenautomaten auf.

Der Automat wurde durch die Detonation vollständig zerstört. Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchteten im Anschluss zwei unbekannte Täter samt Beutegut ( Zigaretten und Hartgeld) zu Fuß in Richtung Stausee und anschließend von dort mit einem Auto in unbekannte Richtung. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten die Flüchtigen nicht aufgegriffen werden, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen laufen.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich unter den Telefonnummern 0365 8234 1465 (KPI Gera) beziehungsweise 03447 4710 (PI Altenburger Land) an die Polizei zu wenden.

Von OVZ