Unbekannter Tierquäler in Altenburg unterwegs: Jennifer bangt um ihre Pferde

Altenburg/Zschechwitz/Ehrenberg

Als es das erste Mal passierte, war die Familie noch ohne Argwohn. Schließlich kommt es gelegentlich vor, dass sich Pferde auf der Koppel durch eine ungestüme Bewegung verletzen. Doch es passierte wieder – und noch mal. Und aus wachsendem Verdacht wurde Gewissheit: In der Altenburger Ortslage Zschechwitz ist ein notorischer Pferdequäler unterwegs, der den Tieren schwere Wunden zufügt. Die ortsansässige Familie, seit Generationen in der Pferdehaltung engagiert, sowie zahlreiche weitere Anwohner sind nun in Hab-acht-Stellung. Vor allem an den Wochenenden.

Kontrollfahrt in der Nacht

Seit Jennifer weiß, dass ihre geliebten Vierbeiner nachts unter freiem Himmel in latenter Gefahr sind, schläft sie unruhig oder gar nicht. So auch vergangene Woche in der Nacht zum Samstag. Gegen 23 Uhr setzt sich die 25-Jährige, die zum Schutze ihrer Familie nicht ihren vollen Namen veröffentlicht wissen möchte, noch einmal ins Auto, fährt die paar Hundert Meter durchs dunkle Zschechwitz auf die andere Seite des Dorfes. Zu den zwei idyllischen, aber abgelegenen Wiesen am Rande der Kreisstraße Richtung Ehrenberg, die sie als Koppel nutzt.

Anfang August erlitt ein Pferd einen langen Schnitt an der linken Seite. Quelle: privat

Vielleicht ist es Instinkt, vielleicht Zufall: „Ich wollte einfach noch mal nach dem Rechten schauen. Als ich ankam, hörte ich, dass die Pferde unruhig sind“, erzählt Jennifer. Stockfinstere Nacht. „Ich versuchte, mit den Autoscheinwerfern ein Stück der Koppel auszuleuchten. Ich habe zwar nichts Auffälliges gesehen, bin aber vor Ort geblieben.“ Plötzlich ein Geräusch, wie wenn Koppelzaun aus der Halterung gerissen wird, schildert die Zschechwitzerin. Kein Zweifel: Da ist noch jemand. Oder auch mehrere.

Einsatz der Wärmebildkamera

Jennifer ruft ihren Freund an, der informiert noch ein paar Kameraden der Ehrenberger Feuerwehr, auch die Polizei wird alarmiert. Die Hoffnung wächst, dass sie den Täter diesmal kriegen. Und tatsächlich: Mit einer Wärmebildkamera aus der Feuerwehrausrüstung entdecken sie in der Dunkelheit eine Person, die sich in einem Gebüsch in Koppelnähe versteckt. „Als wir näherkamen, sprang der plötzlich auf und rannte weg und fluchte laut.“

Die Feuerwehrleute hinterher – einer hätte ihn fast gehabt. Im letzten Moment flüchtete der Täter in ein Waldstück. „Weil es zu regnen begann, wurde die Verfolgung leider schwierig“, erzählt Jennifer. Die Polizei, inzwischen mit mehreren Streifenwagen vor Ort, orderte einen Hubschrauber. Nach gut einer Viertelstunde habe die weiträumige Suche aus der Luft begonnen.

Letztlich ohne Erfolg. Gegen 3.30 Uhr am Samstagmorgen verlassen die letzten Helfer das Gelände. Immerhin reicht der Beinahe-Zugriff für eine Personenbeschreibung: männlich, sportlich, etwa 1,70 bis 1,80 Meter, dunkle Jacke, grüne Arbeitshose. Ist das der Mann, der in dem Dorf am Altenburger Stadtrand seit Monaten für Angst und Unbehagen sorgt? Hat er Komplizen? Kommt er wieder oder ist er jetzt nachhaltig abgeschreckt?

Das Foto dokumentiert Verletzungen am Bein. Quelle: privat

Gedanken, die Jennifer jetzt durch den Kopf gehen. Schließlich waren die Ereignisse der Freitagnacht nur die Fortsetzung einer Serie von Angriffen auf ihre Pferde. Immer wieder erleiden die Tiere Schnitt- und Stichverletzungen, oft mehrere Zentimeter tief. Mal an den Beinen, mal im Brustbereich. Am Freitag hat es Stute Daja getroffen. Das dreijährige Deutsche Sportpferd wurde zum Glück nur leicht verletzt. „In der Nacht zum 8. August war es schlimmer. Da hatte ein Pferd einen langen seitlichen Schnitt von vorn bis hinten“, berichtet die Halterin.

Angriffe füllen einen Ordner

Sie zeigt Fotos der Wunden, hat einen Ordner angelegt zu all den Übergriffen. Denn der Terror begann bereits mit mehreren Fällen im Sommer 2020. Am 17. Juli 2021 dann die nächste Verletzung. Bislang zwei weitere im August. Nachbarn berichteten von mindestens zwei Personen, die sich eines Abends an der Koppel zu schaffen gemacht hatten, dann aber aufgeschreckt geflüchtet waren.

In die dauernde Sorge und den Ärger mischt sich Ratlosigkeit: Warum passiert all das? „Mir fällt niemand ein, der einen Grund haben könnte, mir oder meiner Familie gezielt zu schaden. Es ist auch jedes Mal ein anderes Pferd betroffen.“ Für Jennifer sind erhabenen Tiere Hobby und Leidenschaft von Kinderzeit an, ein Ausgleich zum Hauptberuf als Erzieherin. Auch im Turniersport ist sie aktiv. Dass den Tieren Leid angetan wird, beschäftigt sie sehr.

Jennifer und ihre Pferde sind ein Herz und eine Seele. Hier kümmert sich die Zschechwitzerin um Louis (l.) und Campari. Quelle: Kay Würker

Bislang, sagt sie, sei es noch glimpflich ausgegangen: Kein Pferd trug bleibende Schäden davon, zumindest nicht körperlich. Doch die Versorgung der Wunden, die oft eitern und sich entzünden, bedeutet Tierarztbesuche und vor allem Schmerzen für die Vierbeiner. „Ich hoffe, dass das jetzt mal ein Ende hat.“

Um den oder die Täter zu ergreifen, bittet die Polizei dringend um Hinweise, etwa zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Erreichbar sind die Ermittler unter der Telefonnummer 03447 4710. Bis zum Dienstag sind laut Polizei noch keine entsprechenden Hinweise eingegangen.

Von Kay Würker