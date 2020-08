Unbekannter bricht für Kippen in Meuselwitzer Tankstelle ein

Meuselwitz

In der Nacht auf Montag ist ein bisher Unbekannter in die Tankstelle an der Altenburger Straße in Meuselwitz eingestiegen. „Von dort stahl er mehrere Zigarettenschachteln und flüchtete anschließend mit einem Fahrrad“, teilt die Polizei dazu mit.

Der Einbrecher habe sich gegen 2 Uhr morgens gewaltsam Zutritt zu der Tankstelle verschafft und dabei einen nicht unerheblichen Sachschaden angerichtet. „Trotz eingeleiteter Fahndung nach dem Flüchtigen konnte dieser nicht gestellt werden“, heißt es weiter von den Beamten. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall nimmt die Altenburger Polizei unter 03447/4710 entgegen.

