Altenburg

Die 24-jährige Halterin eines Honda meldete sich am Mittwoch bei der Polizei, weil ihr Fahrzeug in Altenburg-Südost mutwillig und massiv beschädigt worden war. Nach derzeitigen Erkenntnissen zerstörte ein bislang unbekannter Täter offensichtlich mit einer Glasflasche die Frontscheibe des Autos, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Sachbeschädigung habe sich am Dienstag oder Mittwoch ereignet – der PKW sei während des Tatzeitraumes ordnungsgemäß in der Eschenstraße abgestellt gewesen. Die Altenburger Polizei hat Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03447 4710 entgegen.

Von OVZ