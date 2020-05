Altenburg

Mit brachialer Gewalt hat am Mittwochabend ein Unbekannter einen Zigarettenautomaten in der Altenburger Feldstraße gestohlen. Der Mann machte sich gegen 19.15 Uhr mit einem Trennschleifer an dem Gerät zu schaffen, berichtete die Polizei. Anschließend lud der Täter den Automaten in sein Auto, einen grauen VW Passat, und fuhr davon. Der geräuschvolle Diebstahl blieb allerdings nicht unbemerkt. Ein Zeuge bekam die Tat mit und informierte sofort die Polizei.

Allerdings: Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug mit ausländischen Kennzeichen blieb erfolglos, teilten die Beamten mit. Im Zuge der Ermittlungen der Kriminalpolizei in Altenburg werden deshalb weitere Zeugen gesucht. Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen zum Tatgeschehen oder zum Täter gemacht? Wer kann Angaben zum Verbleib des Fluchtfahrzeuges machen? Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 03447 4710 oder 0365 8234-1465 an die Polizei zu wenden.

Von OVZ