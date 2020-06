Altkirchen

Schwerer Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Altkirchen: Ein Lkw ist in der Schmöllner Straße frontal in ein Gebäude gefahren. Der Unfall ereignete sich gegen 6.15 Uhr. Das Haus ist durch die Wucht des Aufpralls eingestürzt. Die Straße, in der in dem betroffenen Abschnitt Tempo 30 gilt, ist derzeit vollgesperrt. Zur Schwere der Verletzungen des Lkw-Fahrers konnte die Landespolizeiinspektion Gera am Morgen noch keine gesicherten Angaben machen. Polizei und Feuerwehr sind derzeit vor Ort, kümmern sich um die Bergung.

Von Kay Würker