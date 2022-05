Göllnitz

Ein Bäckerei-Geschäft in Göllnitz ist einsturzgefährdet, nachdem ein Traktor-Anhänger mit enormer Wucht in den Laden gerauscht ist. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es wurde zum Glück niemand verletzt – weder der 38-jährige Traktorfahrer noch Personen im Geschäft.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 11.45 Uhr. Das Gespann sei auf der Eisenberger Straße unterwegs gewesen und dann in die Hauptstraße in Göllnitz abgebogen. Dabei kippte laut Polizei der Anhänger zur Seite, rutschte gegen ein geparktes Auto, eine Garage und das Bäckereigeschäft. Der Sachschaden: immens. Die Polizei schätzte ihn auf mehrere Hunderttausend Euro.

Statiker vor Ort

Der Laden – eine Filiale der auch in Schmölln und Löbichau ansässigen Bäckerei Reichardt – ist nun bis auf nicht absehbare Zeit geschlossen. Noch am selben Tag wurde ein Statiker für ein Gutachten gerufen, da das Gebäude einzustürzen droht. Außerdem musste der Traktor samt Anhänger geborgen werden. Die Polizei in Altenburg ermittelt noch zum Unfallgeschehen. Die Bäckerei bittet ihre Kunden, ihre Bestellungen in den anderen Filialen abzuholen.

Von LVZ