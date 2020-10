Lumpzig

Per Rettungshubschrauber musste am Sonnabend ein Notarzt herangeholt werden, nachdem sich auf der Landesstraße 1362 bei Lumpzig ein schwerer Verkehrsunfall ereignet hatte. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte gegen 10.15 Uhr ein 56-jähriger Nissan-Fahrer am Abzweig Kleintauscha trotz Stoppschilds einem VW Passat die Vorfahrt genommen. Der Nissan touchierte den Passat seitlich – sowohl die beiden Insassen des VW als auch der Unfallverursacher wurden verletzt.

Unerwartete Entwicklung bei Unfallaufnahme

Die Rettungsleitstelle alarmierte die Feuerwehren Dobitschen und Schmölln. Das Deutsche Rote Kreuz und die Johanniter-Unfall-Hilfe schickten Rettungswagen. Nach Angaben der Dobitschener Kameraden bekam während der Unfallaufnahme ein Unfallbeteiligter offensichtlich gesundheitliche Probleme, sodass ein weiterer Notarzt per Luftrettung an die Einsatzstelle gebracht werden musste. Dafür wurde eine weiträumige Straßensperrung eingeleitet. Alle verletzten Personen kamen ins Krankenhaus. Die Autos wurden laut Polizei erheblich beschädigt.

Von Kay Würker