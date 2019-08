Heyersdorf

Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonnabendmittag nahe Heyersdorf ereignet. Gegen 13 Uhr war ein Fahrer mit seinem Opel Corsa aus Richtung Heyersdorf in Richtung der L1361 unterwegs. An der Kreuzung zur K308 missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Schmölln kommenden Nissan-Fahrers. Bei der anschließenden Kollision wurden der 69-jährige am Steuer des Nissans sowie dessen beide im Fahrzeug befindlichen Enkel verletzt.

Der Opel-Fahrer flüchtete im Anschluss zu Fuß in Richtung Heyersdorf, ohne sich um den Unfallgegner zu kümmern. Trotz intensiver und umfangreicher Fahndungsmaßnahmen – bei denen auch ein Hubschrauber und ein Suchhund zum Einsatz kamen – konnte der Fahrer zunächst nicht festgestellt werden, teilt die Polizei mit. Die Suche war nicht zuletzt auch deshalb eingeleitet worden, weil der von Zeugen beschriebene, flüchtige Fahrer das Auto vermutlich gestohlen hatte.

Die Ermittlungen zum Unfall dauern an. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Altenburger Land unter Tel. 03447 4710 zu wenden.

Von OVZ