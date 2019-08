Altenburg

Alle Hände voll zu tun hatte die Altenburger Polizei zum Wochenbeginn in der Skatstadt.

Zunächst eilten die Beamten am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Um 7 Uhr wollte eine 19-Jährige mit ihrem Opel an der Kreuzung Geraer Straße/ Puschkinstraße nach links in die Puschkinstraße einbiegen. Dabei kam die junge Frau allerdings nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Ampelmast. Am Fahrzeug selbst sowie an der Lichtzeichenanlage entstand bei der Kollision Sachschaden, teilt die Polizei mit.

In der Nacht zum Dienstag war dann die Käthe-Kollwitz-Straße Schauplatz eines Einsatzes. Gegen 1.20 Uhr in der Früh kontrollierten die Beamten dort einen Fahrradfahrer. Weil ihnen ein deutlicher Alkoholgeruch auffiel, führten sie bei dem 26-Jährigen einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis: Der Mann hatte 1,84 Promille im Blut. Daraufhin wurde bei ihm im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt, teilt die Polizei mit.

Von OVZ