Altenburg

Am Freitagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Nähe des Altenburger Bahnhofes, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde. Ein 69-jähriger Kleinbusfahrer wollte gegen 6 Uhr von der Kanalstraße in die Wettinerstraße abbiegen und übersah dabei die Fußgängerin, die – ebenfalls bei Grün – die Straße überquerte, berichtete am Sonntag die Polizei. Der Wagen erfasste die 29-Jährige frontal.

Doch anstatt die Polizei oder den Notarzt zu verständigen, fuhr der Unfallverursacher die Schwerverletzte gleich selbst ins Krankenhaus. Er habe damit eine weitere Verschlimmerung ihres Gesundheitszustandes riskiert, so der Vorwurf der Polizei. Dem nicht genug: Der Fahrer habe der Frau auch noch Bargeld angeboten, damit sie den Unfall nicht der Polizei meldet. Den Unfallverursacher erwarte nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von OVZ