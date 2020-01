Lucka

Ein Fall von Unfallflucht rief zum Wochenbeginn die Beamten in Lucka auf den Plan. Am Montag befuhr gegen 9.30 Uhr in Lucka ein Fahrzeug die Hemmendorfer Straße und bog nach rechts in die Pegauer Straße ab. Da der Einmündungsbereich eng ist, fuhr das Fahrzeug – anhand der Reifenbreite wird ein LKW vermutet – zu weit nach rechts über den Grünstreifen und gegen eine Grundstücksumfriedung.

Dabei wurde eine Zaunsäule und zwei Zaunsfelder beschädigt, teilt die Polizei mit. Der Unfallverursacher setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Altenburger Land unter Tel. 03447 4710.

Von bfi