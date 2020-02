Altenburg

Die ungebetene Kundschaft kam über Nacht: Unbekannte nutzten die Schließzeit des Tedi-Marktes in der Geraer Straße, um in das Objekt einzubrechen. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag gegen 19 Uhr und Mittwoch gegen 8.45 Uhr. Aus den Räumlichkeiten des Marktes im Osterland-Center stahlen der oder die Täter Bargeld. Außerdem verursachten sie Sachschaden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 0365 82341465 in Verbindung zu setzen.

Von OVZ