Der Altenburger Maler und Zeichner Gerhard Vontra wäre am 12. August 100 Jahre alt geworden. Das sollte gefeiert werden, fanden die Mitarbeiter des Schlossmuseums – ist dort doch gerade eine große Sonderausstellung zu Leben und Lebenswerk des Künstlers zu sehen. So erlebte die Skatstadt am Mittwoch eine ganz ungewöhnliche Geburtstagsfeier.