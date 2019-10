Rositz

Er hatte sich noch einen Joint vorbereitet, doch er kam nicht mehr dazu, ihn zu rauchen: Ein 33-Jähriger ist am Freitagmorgen in seiner Wohnung in Rositz festgenommen worden, weil gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Die Polizeibeamten überraschten den Mann gegen 7 Uhr. In seinen Räumen in der Karl-Marx-Straße fanden sie bei der Gelegenheit nicht nur den konsumfertigen Joint, sondern auch etwa vier Gramm Marihuana. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln.

Von OVZ