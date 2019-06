Starkenberg

Zum ersten Mal kam in dieser Woche der Gemeinderat von Starkenberg nach der Kommunalwahl vom 26. Mai zusammen. Obgleich vor allem Formalien auf der Tagesordnung standen, war die konstituierende Sitzung doch durchaus lebhaft. So bemängelte etwa Klemens Kratsch (Wählergemeinschaft Feuerwehrverein Naundorf) den Beschluss zur neuen Hauptsatzung. Da diese Paragrafensammlung auch vom Aufbau her komplett anderes sei, könne er nicht nachvollziehen, was alles geändert wurde. „Wir beschließen so eine komplett neue Hauptsatzung, das ist hoffentlich allen klar“, meinte er.

Scharfe Vorwürfe an die Verwaltung

Jedoch bleibt Kratsch Beispiele für gravierende Inhaltsänderungen schuldig. Wohl auch deshalb vertrat er eine Mindermeinung – und die Satzung wurde mit 12 Ja-Stimmen bei seinem Nein-Votum beschlossen. Ähnlich die Situation beim Ändern der Geschäftsordnung: Auch hier würden dem Gemeinderat nicht abgesprochene Inhalte untergejubelt, wetterte Kratsch gegen die Verwaltung in Rositz. Beispielsweise sei die Ladungsfrist für die Ratssitzung von sechs auf vier Tage verkürzt worden. Es sei ihm dann zeitlich kaum mehr möglich, Gemeinderatsentscheidungen gewissenhaft vorzubereiten. Das teilten die Ratsmitglieder. Kein Problem, entgegnete die Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Rositz, Anja Dallek, das könne gleich geändert werden, was auch geschah. Die neue Geschäftsordnung wurde dann mehrheitlich angenommen.

Knatsch gab es auch bei der Besetzung der Ausschüsse. Hier wetterte Stephan Penndorf (Wählergemeinschaft Starkenberg) gegen seine Kollegen im Rat. Diese hätten sich am Vorabend kurzfristig verabredet, um die ehrenamtlichen Posten im Haupt- und Bauausschuss aufzuteilen. Ziemlich sauer erklärte er, dass auch er gern teilgenommen hätte, aber so kurzfristig aus beruflichen Gründen nicht konnte. Dann warf er seinen Hut für den Hauptausschuss in den Ring, bekam aber nicht genug Stimmen.

Bürger schimpfen über Baustoffwerke

Glatt gingen dagegen die Wahlen der Vizebürgermeister über die Bühne. Als erster Beigeordneter wurde Werner Kröber im Amt bestätigt. Zum zweiten Beigeordneten wurde Steffen Kühn gewählt.

Unruhe kam zum Schluss noch einmal beim Punkt Bürgerfragen auf. Erneut kritisierten Anwohner aus Naundorf und Kraasa die Starkenberger Baustoffwerke. Stein des Anstoßes ist seit Jahren die Geräuschkulisse, die von den Maschinen und dem Bahnhof ausgeht – auch am Wochenende ab sechs Uhr und stets bis weit nach 22 Uhr. Auch wenn das Unternehmen dafür eine Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz hat, nervt es. Ausschlafen oder im Garten sitzen sei einfach nicht mehr möglich, schimpften die Nachbarn der Firma.

Von Jörg Reuter