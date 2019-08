Altenburg

Mit Sportsgeist und Fair Play hatte dieses Match wenig zu tun: Ein Fußballspiel auf einem Bolzplatz in der Siegfried-Flack-Straße in Altenburg-Nord mündete am Samstagabend in Randale. Zwei Personengruppen waren im Zuge des Spielverlaufs gegen 19.45 Uhr in Streit geraten. Dieser führte schließlich dazu, dass das Fahrzeug eines 54-Jährigen beschädigt und ein 18-Jähriger in den Arm gebissen wurde. Zwei 16- und 18-Jährige, die als Tatverdächtige gelten, müssen sich nun wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung verantworten, teilte am Sonntag die Polizei mit.

Von OVZ