Altenburg

Es wird genug Leute geben, die Uwe Rückert unterstellen, kein guter Verlierer zu sein, indem er nun die Stichwahl in Meuselwitz anficht. Zumal das für ihn nach dem verlorenen Urnengang in Schmölln die zweite große Schlappe ist. Und bestimmt gibt es bei jeder Wahl hier und da ein paar Merkwürdigkeiten. Was nach Rückerts Meinung aber in Meuselwitz vorfiel, ist in der Summe viel zu viel, als dass man mit dem Schwamm einfach darüber wischen kann. All das muss aufgeklärt werden. Und selbst wenn es für eine Anfechtung nicht reicht, sollte es Grund genug sein, in Zukunft ähnliche Unstimmigkeiten tunlichst zu vermeiden, die schon mit fast 2000 falschen Benachrichtigungen begannen. Warum die vielen Briefwahlunterlagen so spät rausgingen, ist das Mindeste, was aufzuhellen ist. Denn es gibt genügend Schwurbler, die alle Wahlen als manipuliert abtun und denen man in Meuselwitz genügend Bestätigung geliefert hat.

CDU macht bei Versteckspiel mit

Zu diesem Vertrauensverlust hat nun auch Ronny Dathe beigetragen, der als Bürgermeister-Kandidat seine bis Ende 2019 andauernde CDU-Mitgliedschaft seinen Wählern verheimlichte. Das ist ein starkes Stück. Auch die CDU selbst machte bei diesem Versteckspiel mit, deren Ansehen damit weiter in den Keller geht. Erst kann die Union an der Schnauder selbst keinen eigenen Kandidaten aufbieten und muss hilflos zusehen, wie die AfD Morgenluft wittert. Dann fabriziert sie ein falsches Empfehlungsschreiben und sucht dabei auch noch den Schulterschluss mit den Linken. Am Ende empfehlen die Christdemokraten einen Kandidaten, der sie einst verlassen hat und vor dessen Unterstützung der CDU-Kreischef seine Mitglieder in Meuselwitz auch dringend warnte, damit aber nicht durchdrang.

Eine solche Niveaulosigkeit ist nur schwer zu unterbieten. Diese Posse und eine Wahlanfechtung machen den Start für den neuen Rathauschef nicht leichter, im Gegenteil.

Von Jens Rosenkranz