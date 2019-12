Unternehmerischer Mut zum Wohl des Altenburger Landes

Starkenberg

Tilo Leipnitz setzt auf die Zukunft. Auf die Zukunft der Region, ihrer Landwirtschaft und die seiner Firma. Damit leistet der mittelständische Unternehmer aus Starkenberg einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des ländlichen Raums. Schon allein dieses Engagement ist bemerkenswert. Denn die öffentliche Debatte der vergangenen zwölf Monate war nicht gerade eine Investitionsempfehlung für eine konventionelle Landwirtschaft, die mit per Dieselkraftstoff betriebenen Fahrzeugen auf den Äckern unterwegs ist und dabei industriell hergestellte Pflanzenschutzmittel und Dünger einsetzt.

Bewusste Entscheidung fürs Risiko

Gern wird dies als Sakrileg gegen Natur und Umwelt gesehen. Es bedarf schon einer guten Portion Mut, um in Zeiten, in denen die konventionelle Landwirtschaft größte Image-Probleme hat, in diesen Sektor 2,6 Millionen Euro zu stecken. Dabei ist Leipnitz kein Zocker, der ein hohes Risiko mit der Aussicht auf überdurchschnittliche Renditen eingeht. Im Gegenteil – der Unternehmer hat sich offensichtlich vor allem für Risiko entschieden.

Auch die Starkenberger sind Gewinner

Wobei das wohl nur für den monetären Aspekt gilt. Denn schon die Mitarbeiter erzielen – wenn man so will – hohe Renditen. Deren Arbeitsbedingungen werden sich signifikant verbessern, was kein Nebeneffekt, sondern erklärtes Ziel ist. Gewinner dieses Unternehmergeistes sind zudem die Starkenberger: Funktionierende Unternehmen füllen das Gemeindesäckel, und zwar nicht nur über die Gewerbesteuer. Und auch die Kunden der LKS sind Nutznießer der Investition in die moderne Art der Landwirtschaft – die übrigens zu einer so noch nie dagewesenen Versorgungssicherheit der Bevölkerung mit Lebensmitteln geführt hat. Auch deswegen ist zu wünschen, dass der unternehmerische Mut letztlich belohnt wird.

Von Jörg Reuter