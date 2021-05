Unterricht per Internet: Gößnitzer Regelschule startet umfassende Digitaloffensive

Gößnitz

Sehen können die Schüler und Schülerinnen der Gößnitzer Regelschule ihre Lehrer und Lehrerinnen derzeit kaum, dennoch findet der Unterricht seit Montag wieder im gewohnten Turnus statt. Der Schulalltag kehrt langsam zurück. Möglich macht das ein Wechsel in den digitalen Raum mit Videokonferenzen.

Dafür musste Schulleiter Jens Göbel jedoch nicht nur Überzeugungsarbeit leisten, sondern auch die technischen Voraussetzungen schaffen. Einen Breitbandanschluss und damit schnelle Datenübertragung zwischen den Lehrern und den 200 Schülern und Schülerinnen hat die Gößnitzer Schule nämlich nicht.

Technische Voraussetzungen wurden geschaffen

Bedenken, ob und wie Video-Unterricht funktionieren kann, habe es natürlich gegeben, erklärt Göbel. „Aber uns wurde dann auch klar: Mit ein bisschen Zeit und Planung kann das funktionieren.“ Das hieß vor allem: ausreichende Internetverbindungen bei den Schülern sowie in der Schule sicherzustellen und das technische Verständnis im Kollegium zu schaffen. Unterstützung gab es zudem von anderer Seite: Das Landesamt installierte innerhalb einer Woche einen zweiten WLAN-Punkt in der Schule, die Indu-Sol GmbH aus Schmölln und das Klinikum Altenburger Land stellten einige Laptops für die Lehrer zur Verfügung, von der Sparkasse kam ein finanzieller Zuschuss für den Förderverein der Schule.

Schwaches Internet ist ein Problem

Das Problem der schwachen Internetverbindung ist damit allerdings nicht gelöst. Nach Testläufen wurde klar: Digitaler Unterricht funktioniert, aber ohne Bild, nur mit Ton. Für Schüler ohne eigene Computer gibt es vom Staat außerdem noch Leih-Geräte. 40 Gößnitzer Kinder machten davon Gebrauch. „Manche haben es mit dem Smartphone versucht, aber das geht nicht“, erzählt Göbel.

Er weiß, dass es nach fast einem Jahr Ausnahmezustand Zeit wurde, Lösungen zu finden. Der Wechsel auf das digitale Format sei für die Schüler motivierend – und schaffe den Weg zurück zur Regelmäßigkeit. Bisher gingen alle Aufgaben über die thüringische Schulcloud. Die Hausaufgaben bleiben weiterhin dort, Leistungsüberprüfungen gibt es allerdings nicht.

„Zuletzt haben manche Schüler immer weniger Zeit mit den Aufgaben verbracht. Diese Selbstorganisation klappte also mal besser, mal schlechter“, berichtet der Schulleiter. „Wir wollen, wenn es wieder losgeht mit dem normalen Unterricht, auch die Übergangsphase vermeiden.“ Geplant war der Online-Unterricht zunächst nur mit den wichtigsten Fächern. Dann seien aber beispielsweise für Werken, Sport oder Kunst Ideen aufgekommen, so dass ein normaler Stundenplan entstand. Positiv sei zudem, dass das technische Verständnis steige – bei den Schülern und Schülerinnen sowie im Lehrerkollegium.

Unterricht in verschiedenen Formaten

Der Unterricht in Gößnitz findet aktuell in verschiedenen Varianten statt, Schüler und Schülerinnen der Abschlussklassen kommen regulär täglich ins Schulhaus. Dazu kommen die Stunden als reine Videokonferenz bei den jüngeren Klassenstufen. Lernende mit besonderem Förderbedarf oder ohne Möglichkeiten, von zu Hause am Unterricht teilzunehmen, kommen weiterhin in die Schule. Elternabende finden derzeit im digitalen Konferenzformat statt. Doch: Auf Dauer ist diese neue Art des Unterrichts nicht geplant, lässt Jens Göbel durchblicken. „Es wäre schön, wenn wir zumindest bald wieder regelmäßigen Wechselunterricht machen könnten, von Woche zu Woche.“

Von Vanessa Gregor