Peter Hiller hat ein Ziel. Der Altenburger möchte, dass es ruhiger wird in seinem Haus in der Pauritzer Straße. Deshalb kämpft der 65-Jährige seit Jahren für eine Verkehrsberuhigung am Pauritzer Teich. Eine Geschwindigkeitstafel an der Rosa-Luxemburg-Straße gibt es schon. Seitdem ist die Verkehrslast für ihn und andere Anwohner messbar. Rund 9000 Autos passieren die Hauptstraße unterhalb des Schlosses täglich.

Bei Bussen und Lkw vibriert es in Schränken

In der Spitze hat Hiller zwischen vier und sieben Uhr an einem Morgen im Winter allein 58 große und kleine Busse sowie Lieferfahrzeuge gezählt. Tags darauf zwischen 16 und 17 Uhr kam er auf immerhin 17 Busse. „Dann vibriert es bei mir und bei Nachbarn, die Gläser wackeln im Schrank“, schildert der Anwohner den Leidensdruck, wenn Lkw und Co. durch die Luxemburg-Straße fahren. Von rücksichtslosen Rasern in der Pauritzer Straße ganz zu schweigen.

Ihm gehe es aber nicht nur um die persönliche Betroffenheit von Anwohnern, sondern auch um „mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer“ am Pauritzer Teich inklusive eines separaten Radwegs, erklärt Hiller. „Das ist eine Oase inmitten unserer Stadt.“ Und der Lärm mache diese kaputt. Also entschloss sich das Mitglied der Bürgerbewegung Pro Altenburg, für die er auch in der interfraktionellen Lenkungsgruppe Verkehrsentwicklung und im Ausschuss für Bau und Stadtentwicklung des Stadtrats sitzt, einen Zahn zuzulegen.

Im Frühjahr 2021 nehmen Pro-Altenburg-Chef Peter Müller (links) und Oberbürgermeister André Neumann die Geschwindigkeitsanzeige in der Rosa-Luxemburg-Straße in Betrieb. Für eine weitere Verkehrsberuhigung an dieser Stelle macht der Rathauschef der Bürgerbewegung indes wenig Hoffnung. Quelle: Mario Jahn

Wenig Hoffnung trotz breiter Unterstützung

So sammelte Hiller im Herbst Unterschriften für die Verkehrsberuhigung von Pauritzer Straße und Rosa-Luxemburg-Straße. Das „rege Interesse“, von dem der 65-Jährige rückblickend spricht, untermauert er mit insgesamt 520 Unterschriften. Die hat er der Stadtverwaltung mit den beiden Anträgen für Tempo 30 für besagte Straßen oder Teile dieser im Dezember übergeben. Nun prüft die Behörde.

Viel Hoffnung macht ihm Oberbürgermeister André Neumann (CDU) dafür aber nicht. „Tempo-30-Zonen auf Hauptverkehrsstraßen sind nicht möglich“, sagt das Stadtoberhaupt. Zwar seien Ausnahmen für bestimmte Bereiche, etwa vor Kitas, Schulen oder Pflegeheimen, erlaubt. „Doch dafür braucht es eine flächenhafte und großräumige Verkehrsplanung.“ Und die habe man in Form des Verkehrskonzepts erst vor kurzem beauftragt.

Auch für die Pauritzer Straße, an der in den vergangenen Jahren einige Eigenheime neu gebaut wurden, haben Anwohner eine Tempo-30-Zone beantragt. Quelle: Ralf Miehle

OB Neumann: „Ganz so einfach ist es nicht.“

Deshalb wirbt der OB, die Ergebnisse des Konzepts, mit denen Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres gerechnet wird, abzuwarten. „Wir haben es vergeben und es dauert circa ein Jahr bis zur Fertigstellung“, erklärt Neumann im Wissen, dass dies nicht die einzige Initiative zur Verkehrsberuhigung in Altenburg ist. Ähnliche Ansinnen gibt es etwa für einen Teil der erst im Vorjahr für den Verkehr geöffneten Spalatinpromenade, aber auch immer wieder für die Innenstadt, in der 2016 das flächendeckende Schritttempo abgeschafft wurde.

Zudem würde der Verkehr mit Tempo 30 in der Innenstadt, wo Tempo 20 oder Schrittgeschwindigkeit gelte, sogar noch beschleunigt, so Neumann, der eine Verkehrsberuhigung aber nicht prinzipiell ablehnt. „Auch sind keine Ampeln in einer 30er-Zone möglich. Ganz so einfach ist es also nicht.“

Von Thomas Haegeler