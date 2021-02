Unterwegs im Altenburger Land: LVZ-Reporter berichtet von Grenzerfahrungen im Neuschnee

Altenburg/Schmölln/Meuselwitz.

Rund 30 Zentimeter Neuschnee haben dem Altenburger Land in der Nacht zum Montag heftig zugesetzt. Der Winterdienst hatte Schwerstarbeit zu verrichten und war pausenlos im Einsatz. Ihm ist es zu verdanken, dass nahezu alle Straßen im Kreis passierbar und auch nur wenige Fahrzeuge steckenblieben.

Ein Winterdienst-Fahrzeug bemüht sich, die mit Schneemehl bedeckte Wettinerstraße in Altenburg zu beräumen. Trotzdem bleibt eine Menge liegen. Quelle: Jens Rosenkranz

Die Qualität der Beräumung war jedoch örtlich erheblich unterschiedlich und teilweise mangelhaft. So sollte man die allermeisten Nebenstraßen in Altenburg besser meiden, denn diese waren mitunter knöcheltief mit Schneemehl bedeckt. Vor allem die Kreuzungen hatten es in sich, da beim Räumen der einen Straße die andere zugeschoben wurde. Hier wäre es angebracht gewesen, den Schnee von den Kreuzungen zu entfernen.

Gehwege waren oft nicht beräumt

Brenzlig wurde es ebenso beim Gegenverkehr, da die Straßen zwar geschoben wurden, aber oft nicht auf der ganzen Breite. Auch wichtige Abschnitte, wie die zwischen Lucka und Meuselwitz, waren zeitweise weniger gut geräumt. Da viele Gehwege nicht beräumt wurden, wichen etliche Fußgänger auf die Straße aus, was mitunter gefährlich wurde.

Die Käthe-Kollwitz-Straße ist nur schwer passierbar und knöcheltief bedeckt. Anwohner räumen Gehwege, die gerade in Wohngebieten oft nicht passierbar sind. Quelle: Jens Rosenkranz

Ohnehin ließen viele Kraftfahrer ihre Fahrzeuge am Montag stehen, der Verkehr hielt sich in Grenzen. Auffällig war auch die geringe Zahl an Lkw auf den Straßen im Vergleich zu anderen Tagen. Kein Wunder: Für Lkw-Fahrer war die Lage besonders problematisch. Immer wieder war zu beobachten, wie sich Laster festfahren – etwa an der Ausfahrt der Meuselwitz Guss zwischen Meuselwitz und Lucka.

Stockender Verkehr zwischen Lucka und Meuselwitz. Der Lkw hat sich festgefahren. Quelle: Mario Jahn

Wer unterwegs war, fuhr meist vorsichtig. Als neuralgischer Punkt erwies sich der Anstieg zur Zeitzer Straße in Altenburg, der für Laster viel zu glatt war. Hier fehlte der Einsatz von Streusalz. An anderen Anstiegen, wie am Großstöbnitzer oder dem Bohraer Berg in Schmölln war dieses dagegen eingesetzt worden.

Winterdienst auf dem Land oft besser als in der Stadt

Dank des Einsatzes vieler Traktoren aus der Landwirtschaft blieben auch die nachts tief verschneiten Wege zu kleinen Dörfern ab dem Morgen zumeist passierbar. Dort war oft besser geräumt als in den Städten. Im Großen und Ganzen wurde der Straßenverkehr im Landkreis zwar stellenweise behindert, aber er musste nicht eingestellt werden. Ausnahmen gab es zum Beispiel auf der Strecke zwischen Drogen und Nödenitzsch sowie in Wintersdorf, wo nach Angaben des Landratsamtes die Rositzer Straße wegen Schneeverwehungen gesperrt werden musste.

Zum Erliegen kam der Verkehr zeitweise auf der Autobahn 4. Dort blieben in der Nacht zum Montag reihenweise Lastwagen in Schneeverwehungen stecken. Abschleppdienste und Räumfahrzeuge mussten die Lkw befreien. Das Stauende in Richtung Gera reichte teilweise bis zur Anschlussstelle Schmölln.

Nachdem der S-Bahn-Verkehr zunächst eingestellt wurde, rollten die Zuge von Altenburg nach Zwickau und Leipzig am späten Vormittag wieder. Der Regionalverkehr nach Gera über Schmölln fiel dagegen aus. Quelle: Jens Rosenkranz

Anders als zunächst befürchtet, blieben Reisende am Bahnhof in Altenburg nicht hängen. Der S-Bahn-Verkehr nach Leipzig und Zwickau funktionierte weitestgehend. Allerdings fielen die Regionalbahnen nach Gera über Schmölln aus.

Von Jens Rosenkranz