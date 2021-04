Unterwegs im Altenburger Land: Ostern zwischen Gottesdienst, Sport und Gartenlaube

Altenburg

Mit sechs Grad ist es früh am Morgen noch recht kalt an diesem Ostersonntag, der so ganz anders ist als andere zuvor. Eines der wichtigsten Feste der Christenheit in einer der schwierigsten Phasen der Pandemie – das verlangt den Menschen einiges ab. Kontaktbeschränkungen statt Geselligkeit, individueller Zeitvertreib statt vielseitiger Veranstaltungen für Körper und Seele. Wie kommen die Menschen im Altenburger Land durch diese ungewöhnlichen Feiertage? Ein Ausflug am Ostersonntag durch das Altenburger Land soll Antworten geben.

Einzigartiger Gottesdienst in Zipsendorf

Das Publikum beim Gottesdienst in Zipsendorf steht mit Abstand im Freien Quelle: Mario Jahn

Und natürlich ist es ein Gottesdienst, der diesen Tag eröffnet. Die Zusammenkunft an der Kirche im Meuselwitzer Ortsteil Zipsendorf hat in dieser Hinsicht Seltenheitswert. Während andere Kirchgemeinden auf digitale Andachten oder offene Türen ohne Veranstaltung setzen, haben die Zipsendorfer einen Ostergottesdienst in Präsenz vorbereitet – draußen auf der Wiese vorm Gotteshaus. Es ist ein ungewohnter Anblick: Im Bereich zwischen Kirchturm und rechtem Kirchenschiff steht der Rositzer Posaunenchor und liefert im Abstand von 1,5 Metern unter den Mitgliedern die musikalische Untermalung für den Gottesdienst, den Superintendentin Kristin Jahn hält.

Superintendentin Kristin Jahn macht den Anwesenden Mut. Quelle: Mario Jahn

Vor den etwa 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die entweder alleine oder in Gruppen zusammenstehen und dabei stets den Mindestabstand einhalten, spricht Kristin Jahn viel von Lücken und Einschnitten. Sie macht aber auch Mut: „Räumt der Trauer nicht den allerersten Platz ein. Sie braucht ihren Platz, aber es ist nicht der erste. Gott hat uns etwas anderes geschenkt: Freiheit, Würde und Liebe“, predigt sie.

Eine der Besucherinnen, die aufmerksam den Worten der Superintendentin lauschen, ist Kerstin Scheiding. Die gebürtige Meuselwitzerin ist mit ihren beiden Kindern vor Ort und macht sich recht wenig Sorgen bezüglich der Ansteckungsgefahr. „Ich wohne schon seit meiner Geburt hier im Dorf und bin jedes Ostern in der Kirche. Es ist schön, dass dieser Gottesdienst hier stattfindet. Da er draußen ist, ist doch alles okay. Wir haben uns an alles gehalten.“ Vor dem Eingang der Kirche steht ein Holztisch, auf dem die Gäste ihre Kontaktdaten in ein Buch eintragen, um im Ernstfall die Rückverfolgung gewährleisten zu können.

Viaduktweg ist neue Osterausflugs-Strecke

Neben Wanderern nutzen auch Fahrradfahrer den neuen Viaduktweg Quelle: Mario Jahn

Auf den versprengten Rad- und Wanderwegen im Altenburger Land ist das nicht nötig. Viele nutzen an diesem noch einmal so herrlich sonnigen Tag die Gelegenheit für Ausflüge per pedes oder per Drahtesel. Auch auf dem Viaduktweg zwischen Kotteritz und Beiern sind sportliche Naturen unterwegs. Die alte Bahnstrecke, die der Naturschutzbund vor einiger Zeit gekauft und nun mit Sand ausgekleidet hat, ist seit Kurzem als Fahrrad- und Wanderpiste nutzbar. Das hat sich offenkundig herumgesprochen, wenngleich am Sonntagmittag, zur besten Festbratenzeit, nur wenige Pedalritter des Weges kommen.

Andrang am Pahnaer See

Anders sieht das am Pahnaer See aus. Das ist schon auf dem Parkplatz erkennbar, der mit so vielen Autos zugeparkt ist, dass weitere Besucher Schwierigkeiten haben, einen Platz zu finden. Außerdem lässt die Thüsac seit diesem Monat ihren „Badebus“ wieder rollen – also jenes Kleinbus-Angebot auf Linie 250, das zwei- bis viermal täglich den Altenburger Bahnhof mit dem Erholungspark Pahna verbindet.

In regelmäßigem Abstand kommen Einzelpersonen oder Gruppen von Menschen aus dem Wald, der zum See führt. Sie haben Ziele vor Augen: unter anderem das Strandcafé und das Restaurant „Seeblick“. Beide Lokale haben geöffnet, bieten Speisen und Getränke zum Mitnehmen an.

Carolin Grünig in ihrem Eiscafé am Pahnaer See Quelle: Tobias Wagner

Beim Eisstand angekommen, erzählt Inhaberin Carolin Grünig, dass ihr Geschäft gerade nur zum Teil geöffnet ist. Während sie gerade Eis und Kaffee in der Eisdiele verkauft, bleibt der angrenzende Imbiss „Heart of Curry“ geschlossen. Obwohl dort auch geöffnet werden könnte, lohne es sich nicht, weil man gerade in Konkurrenz zum ebenfalls geöffneten „Seeblick“ nicht genügend Einnahmen erwarte. Das ebenfalls angrenzende Strandcafé baut Carolin Grünig gerade um, um mehr Sitzplätze nach draußen zu verlagern. „Wenn etwas wieder aufmachen darf, dann die Außengastronomie, und da muss man gerüstet sein.“

Einfach mal an die frische Luft

Michael und Tatjana Dathe bei einem Spaziergang um den Pahnaer See. Quelle: Tobias Wagner

Vielen Ausflüglern am Pahnaer See geht es allerdings nicht vordergründig um die Gastronomie, sondern vor allem um die Bewegung an der frischen Luft. So wie Michael und Tatjana Dathe, die diesen Ostersonntag nutzen, um per Nordic Walking eine Runde um den See zu absolvieren.

Einfach mal raus kommen, frische Luft tanken – das gelingt auch in den Altenburger Kleingartenanlagen ganz hervorragend. In der Sparte „Glück auf“ ist es am Nachmittag zunehmend belebter geworden. Viele Leute sind in ihren Gärten, wollen entweder alleine oder zusammen mit anderen arbeiten oder einfach nur entspannen.

Yvonne Ammer, die die Wegweiser mit Bildern verschönert. Quelle: Tobias Wagner

Was direkt auffällt: Die einzelnen Wege, die die Gartenanlage durchziehen, sind nicht nur nach Vögeln und Blumen benannt, sondern an den Wegbezeichnungen auch mit selbstgemalten kleinen Bildern verschönert. Gartenbesitzerin Yvonne Ammer hat dort Hand angelegt. Sie ist an diesem Sonntag schon seit 6 Uhr morgens auf den Beinen, wie sie erzählt. Am Nachmittag, nach einem umfangreichen Tagwerk in ihrem Garten, macht sie sich wieder auf den Heimweg.

Der Garten als ganz persönliche Freiheit

Doch bei Familie Schadeck im Rosenweg herrscht noch Plauderstimmung an der Gartenlaube, ist Gartenvereinsvorsitzender Klaus Engelmann gerade zu Gast. Gelegenheit für einen Plausch hinterm Gartenzaun. Christian Schadeck erzählt mir, dass er dieses Stück Grün seit bereits 40 Jahren besitzt, fast so lange, wie es die ganze Anlage schon gibt. „Mehr als mein halbes Leben habe ich hier verbracht. Der Garten ist mein Lebensmittelpunkt. Ohne den könnte ich mir das gar nicht vorstellen. Nur die Wohnung? Um Gottes Willen!“

Familie Schadeck (rechts) mit dem Vereinsvorsitzenden Klaus Engelmann (links) Quelle: Tobias Wagner

Somit macht es Familie Schadeck gar nicht viel aus, dass dieses Jahr große Fernreisen nicht möglich sind und dieses Osterfest so seltsam individuell verläuft. „Im Winter wären wir in den Skiurlaub gefahren, das ist ausgefallen. Aber hier, in unserem Garten, merken wir Corona gar nicht“, sagt Christian Schadeck.

Klaus Engelmann fügt prompt hinzu, was für ihn den Reiz am Kleingarten ausmacht: „Man kann ja immer noch jemanden empfangen, man hat ja trotzdem immer noch den Kontakt mit den Leuten. Wenn ich im Garten bin, kommen so viele Leute vorbei. Das heißt ja nicht, dass wir stundenlang zusammensitzen und feiern. Aber wir haben die Kommunikation untereinander, die ist wichtig.“

Kommunikation, Freundschaften, ein bisschen Aufmerksamkeit für andere: All das hat Corona nicht zerstören können. Ein tröstlicher Gedanke an diesem Ostersonntag, der so ganz anders ist als andere zuvor.

Von Tobias Wagner