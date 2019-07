Rositz

Neun Kinder aus sozial schwachen Familien erlebten vom 13. bis 21. Juli eine aufregende Woche im Zeltlager des Feuerwehrvereins Rositz. Ein abwechslungsreiches Programm und verschiedene Ausflüge ließen die Woche wie im Flug vergehen. Besonders erwähnenswert sind an dieser Stelle die Fahrten in die Schatzhöhle nach Meerane, in den Freizeitpark Plohn, ins Tatami nach Schmölln sowie nach Erfurt in den Landtag. Hier gab es sehr kindgerechte Erklärungen darüber, wie Politik und Demokratie funktionieren.

Auch Feuerwehr stand auf dem Plan

Auch die Feuerwehr kam nicht zu kurz. So wurde die Berufsfeuerwehr in Gera besucht und im Anschluss der Tierpark. Sehr viel Spaß und körperliche Ertüchtigung konnten die Kinder und auch die Betreuer in der Mehrzweckhalle Nobitz erfahren. Wie schon im vergangenen Jahr betreute Jürgen Rothe als Trainer beim TSV 1876 Nobitz die Besucher. Die Halle wiederum wurde kostenfrei von der Gemeinde Nobitz zur Verfügung gestellt.

Aber auch in Rositz konnten die Kids viel erleben. Ein Besuch auf dem Bernsteinhof bei „Seifenhexe Siggi“ , kostenloser Eintritt im Freibad Schelditz, „Wasserschlachten“ mit der Feuerwehr sorgten für viel Abwechslung. Aber vor allem erlebten die Kinder Abenteuer, Zusammenhalt und Gemeinschaft.

Oft sicher kein Urlaub möglich

Nicht jedes Kind kann mit seinen Eltern einen Urlaub in den Sommerferien verbringen. Einige von ihnen können am Ende der Ferien nur vom Urlaub zu Hause berichten, weil für eine Reise oder einen Ausflug oftmals einfach das nötige Geld fehlt. Für einen kleinen Teil dieser Kinder hat der Feuerwehrverein Rositz genau dieses Zeltlager organisiert.

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr haben sich die Hauptverantwortlichen Uwe Kaphahn und Steffen Richter wieder mächtig ins Zeug gelegt. Es wurden viele Sponsoren und Helfer organisiert, das Programm geplant, Verpflegung organisiert und einheitliche T-Shirts und Mützen für die Teilnehmer besorgt.

4000 Euro an Spenden gesammelt

An dieser Stelle möchten sich vor allem Sebastian, Jesse, Ben, Michel, Julien, Sarah, Leony, Letizia und Jasmin bei den Sponsoren und Unterstützern bedanken. Unter anderem brachten sie neben vielen Sachleistungen auch die Kosten in Höhe von rund 4000 Euro auf. Für den reibungslosen Ablauf sorgte das Betreuer-Team Steffen, Fred, Christin, Jenny, Fabian und Frank. Mitglieder des Feuerwehrvereins und der Freiwilligen Feuerwehr Rositz kümmerten sich um den Zeltauf- und -abbau sowie den gemeinsamen Grillabend. Kuchenbäckerin Monika Bethge versorgte das Camp in den Tagen mit hausbackenen Kuchen. Alle Beteiligten waren sich einig: Es war eine gelungene Woche und der Feuerwehrverein Rositz denkt schon jetzt über die dritte Auflage im nächsten Jahr nach.

Von Steve Bauriedl-Lehmann