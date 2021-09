Update: Das sind die Hintergründe des Giftgas-Alarms in Nobitz und Altenburg

Giftige Gase im Gewerbegebiet Klausa in der Gemeinde Nobitz haben am Dienstag und Mittwochmorgen mehr als 100 Einsatzkräfte beschäftigt. Die Bevölkerung – auch in Altenburg – war aufgefordert worden, Fenster geschlossen zu halten. Der betroffene Betrieb wurde evakuiert. Es gab einiges zu tun, um den Schaden zu begrenzen.