Altenburg/Gera

Wer am Dienstagabend einen Notruf für Rettungsdienst oder Feuerwehr melden wollte, musste die Polizei-Nummer 110 nutzen. Die Notrufnummer 112 war gegen 19.45 Uhr ausgefallen. Betroffen war das Altenburger Land, aber auch der Landkreis Greiz und die Stadt Gera. Das teilte die Zentrale Leitstelle in Gera mit. Über Ursachen des Ausfalls wurde zunächst nichts bekannt. Die Auswirkungen der Störung wurden allerdings zügig in den Griff bekommen. Wie die Rettungsleitstelle auf OVZ-Anfrage mitteilte, schaltete die Telekom eine Rufumleitung, so dass die 112 nach etwa drei Stunden wieder gewählt werden konnte. Gegen 22.30 Uhr wurde die Warnmeldung zurückgezogen, teilten die Feuerwehren im Altenburger Land mit. Noch bis in den Mittwoch hinein dauern allerdings die Reparaturarbeiten der Techniker an. Es sei deshalb noch mit Einschränkungen zu rechnen, fügte die Altenburger Berufsfeuerwehr hinzu.

Von Kay Würker