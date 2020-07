Ursache für Großbrand in Dreschaer Vierseithof auch nach einer Woche noch unklar

Altenburg/Drescha

Eine Woche nach dem Brand auf einem Vierseitenhof im Altenburger Ortsteil Drescha steht die genaue Ursache des Feuers weiter nicht fest. Nach aktuellem Stand sei aber davon auszugehen, dass der Brand nicht vorsätzlich gelegt worden sei, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf Anfrage. „Die Ermittlungen laufen noch.“ Unmittelbar nach der Katastrophe hatten Ermittler vor Ort nicht ausgeschlossen, dass es sich auch um Brandstiftung handeln könnte.

Bei dem Brand waren am vergangenen Donnerstag drei Häuser auf dem Hofgelände zerstört worden. In den von dem Feuer erfassten Gebäuden befanden sich neben Landwirtschaftsmaschinen und Stroh auch zwei Öltanks, die während des Brandes barsten.

Die sechs Bewohner im Alter von 11 bis 80 Jahren blieben unverletzt und konnten in Sicherheit gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer in einer Scheune mit mehreren Fahrzeugen ausgebrochen. Die Flammen griffen dann auf weitere Gebäudeteile des Hofes über. Der Gesamtschaden geht nach Angaben der Polizei in die Millionenhöhe.

