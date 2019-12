Ursula Neumann aus Ponitz ist „Unternehmerin des Jahres“

Altenburg/Ponitz

Auch einige Tage nach ihrer großen Ehrung kann es Ursula Neumann noch nicht so ganz fassen: „Ganz ehrlich, ich wurde von der Entscheidung schon ein wenig überrascht“, gibt die Chefin des Fuhrunternehmens Neumann aus Ponitz am Telefon lachend zu. Die Glückwünsche jedenfalls seien in den vergangenen Tagen zahlreich gewesen. Wenig verwunderlich, darf sie sich doch seit Kurzem ganz offiziell „Unternehmerin des Jahres“ nennen. Im Kulturhof Kosma überreichte ihr Landrat Uwe Melzer ( CDU) die Auszeichnung.

Vom Pferd zum Vierzigtonner

Und der Kreischef fand dabei reichlich lobende Worte für die 54-Jährige, die den bereits 1962 vom Großvater gegründeten Betrieb seit dem Juli 2000 verantwortet. Was einst mit Pferd und Traktor, später mit einem W 50 begann, entwickelte sich über die Jahre zu einem zwölf Vierzigtonner zählenden Unternehmen mit dreizehn beschäftigten Berufskraftfahrern.

Beeindruckende Karriere in der „Männerdomäne“

Es sei bewundernswert, mit welchem Elan Neumann die Dinge anpacke und zum Erfolg führe, so Melzer in seiner Laudatio. Als gelernte Wirtschaftskauffrau, die zudem einen Studienabschluss in Finanzwirtschaft vorweisen kann, habe sie sich über eine erste Station in der Hauptbuchhaltung im Gößnitzer Apollo-Werk in ihre jetzige Position gearbeitet. Gänzlich unbeleckt, hob der Landrat hervor, sei Neumann in den Nachwende-Wirren jedoch nicht ins Familiengeschäft eingestiegen: Schon als Kind saß die kleine Ursula mit auf dem Bock, schaute dem Vater bei Reparaturen über die Schulter und hatte mit 18 den Lkw-Führerschein in der Tasche. Ein stringenter und beachtlicher Werdegang, wenn man bedenke, dass sie inzwischen in einem Bereich aktiv sei, der von vielen immer noch als Männerdomäne angesehen werde, betonte Melzer.

Auch ehrenamtlich sehr aktiv

Abseits des Tagesgeschäfts ist Ursula Neumann auch ehrenamtlich aktiv, arbeitet seit 2014 als erste Beigeordnete des Ponitzer Bürgermeisters, ist Mitglied im Förderverein Renaissanceschloss Ponitz und agiert im Vorstand des Landesverbandes Thüringer Verkehrsgewerbe, wofür sie 2019 die Ehrennadel in Gold erhielt.

Die Geehrte selbst freut sich vor allem über den Zuspruch von Mitarbeitern – die sie ihr „ganzes Kapital“ nennt – und Familie, den sie im Nachgang der Auszeichnung erfahren hat. Und sie ist auch ein wenig stolz auf den Respekt, den sie sich in der Branche erarbeitet hat. Eine Erfahrung, die sie im Übrigen mit ihrer Tochter teilt, die nach ihrem Bachelorstudium ebenfalls in der Branche aktiv ist.

Von Bastian Fischer