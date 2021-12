Meuselwitz

Uwe Rückert, der unterlegene Kandidat zur Bürgermeisterwahl in Meuselwitz, hat die am Sonntag stattgefundene Stichwahl angefochten. Diese hatte Rückerts Kontrahent Ronny Dathe mit 56,1 zu 43,9 Prozent gewonnen. Das entsprechende Schreiben mit dem Einspruch liegt der LVZ vor. Der 46-jährige Bundeswehr-Offizier begründet die Anfechtung insbesondere mit der fehlenden Transparenz und Behinderung der Wählerinnen und Wähler bei der Briefwahl. Er plant, auch bei der Kommunalaufsicht im Landratsamt Widerspruch gegen die Wahl einzulegen.

Ronny Dathe ist Gewinner der Bürgermeisterwahl in Meuselwitz, die nun angefochten wird. Offiziell hat Dathe, wie sich nun herausstellt ein ehemaliges CDU-Mitglied, die Wahl noch nicht angenommen. Quelle: Mario Jahn

Rückert fragt, warum viele an einer Briefwahl interessierte Bürger erst vom 24. bis 26. November, und damit kurz vor dem Wahltermin am 28. November, ihre Briefwahlunterlagen erhielten. Damit besaßen sie „überwiegend keine Chance mehr, diese auf dem Postweg zeitgerecht vor dem Wahlsonntag zurückzusenden“. Zwar hätten sie die Unterlagen bis 18 Uhr selbst im Wahllokal abgeben können, jedoch gebe es triftige Gründe, wie eingeschränkte Mobilität, Abwesenheit oder Gesundheitsschutz, warum viele Bürger eben nicht persönlich ins Wahllokal gingen. Der Sinn einer Briefwahl sei damit unterlaufen worden. Rückert fragt zudem, ob durch die „deutlich verspätete Zustellung der Briefwahlunterlagen etlichen Bürgern die Teilnahme an der Stichwahl verwehrt“ wurde. Denn viele hätten ihre Unterlagen nicht abgeschickt, weil sie befürchteten, dass sie zu spät ankommen.

Rückert: „Fader Beigeschmack“

Rückerts Auffassung zufolge hatte gerade die Briefwahl entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis am Sonntag. Bezogen auf die direkt in Wahllokalen abgegebenen Stimmen habe der Unterschied zwischen beiden Kandidaten bei rund sechs Prozent gelegen. Nach Hinzurechnung der Briefwahlergebnisse verdoppelte sich der Unterschied auf rund zwölf Prozent, jeweils zugunsten von Dathe. „Einen faden Beigeschmack behält dieses Ergebnis deshalb, weil die Auszählung der Briefwahlergebnisse völlig intransparent erfolgte und darüber hinaus den schlussendlichen Wahlausgang bestimmte.“ Rückert verlangt nun von der Wahlleitung die Herausgabe der Daten, wann und wie viele Briefwahlunterlagen herausgingen und eine Begründung, warum dies so spät geschah.

Waren Auszählungen korrekt?

Der zweite Punkt der Anfechtung betrifft die Auszählung der Stimmen im Wahllokal Schnaudertalhalle. Diese wollte Rückert selbst beobachten, sei jedoch aufgefordert worden, fünf Meter vom Auszähltisch zurückzutreten. Von dort sei es unmöglich gewesen, die Kreuze den Namen zuzuordnen und damit die Auszählung exakt zu überprüfen, moniert der 46-Jährige. „Ich kann als Wahlbeobachter somit nicht bestätigen, ob tatsächlich alle eingegangenen Briefwahlunterlagen mitgezählt wurden, noch ob die Auszählung der Stimmen wirklich korrekt erfolgte“, erklärte er. Ihm gehe es bei seiner Anfechtung nicht darum, „als schlechter Verlierer einen deutlichen Wahlsieg in Frage zu stellen. Vielmehr müssen die verschiedenen Unregelmäßigkeiten klar benannt und aufgeklärt werden.“

Wahlausschuss bestätigt Ergebnis

Wahlleiterin Kati Kasten bestätigte die Anfechtung der Wahl durch Rückert zur Sitzung des Wahlausschusses am Dienstagabend und kündigte an, diese an das Landratsamt als Kommunalaufsicht weiterzuleiten. Der Wahlausschuss bestätigte das Wahlergebnis einstimmig und stellte keinerlei Mängel oder Beanstandungen fest.

Nach LVZ-Informationen soll es zu einer weiteren Unregelmäßigkeit gekommen sein. Dies betriff das verschlossene Wahllokal Grundschule Pestalozzistraße. Ein älteres Ehepaar musste sich dort LVZ-Informationen zufolge gegen 14 Uhr mit einem Steinwurf an die Fensterscheibe bemerkbar machen, damit die Wahlhelferin die Tür entriegelte. Warum diese verschlossen war, ist im Moment nicht geklärt.

Im Schnauderboten mussten die falschen Wahlbenachrichtigungen schon vor der Wahl korrigiert werden. Quelle: OVZ

Gravierende Unstimmigkeiten traten schon vor dem ersten Wahlgang am 14. November auf. So wurden für sämtliche in Meuselwitzer Ortsteilen befindliche Wahllokale falsche Wahlbenachrichtigungen verschickt. Davon betroffen waren eine vierstellige Anzahl von Wählerinnen und Wählern, in Summe etwa 1800, in Brossen, Schnauderhainichen, Mumsdorf, Falkenhain, Wintersdorf, Neubraunshain, Waltersdorf und Pflichtendorf. Die Stadtverwaltung hatte dies im Nachgang mit einem technischen Fehler begründet und eigenen Angaben zufolge an die Betroffenen Schreiben mit der Berichtigung verschickt.

Von Jens Rosenkranz und Thomas Haegeler