Uwe Rückert fordert Abberufung von Ronny Dathe als Meuselwitzer Ordnungsamtschef

Meuselwitz

An Schnauder ist der Startschuss für den Wahlkampf um das Bürgermeisteramt gefallen. Abgefeuert wurde er von Uwe Rückert (Starke Heimat, Freie Wähler), einem der fünf Kandidaten. Der Altenburger übt scharfe an Kritik Ronny Dathe, ebenso Bewerber und Ordnungsamtsleiter, und fordert dessen Abberufung. Rückert hatte am 11. Oktober im Rathaus zum Ausbringen von Wahlwerbung im Stadtgebiet von Meuselwitz angefragt. Dathe habe zugesagt, dass sich man sich zeitnah und schnellstmöglich um sein Anliegen kümmern werde. Allerdings wartet Rückert bis Montag auf Antwort.

„Amtsleiter nimmt Einfluss auf Wahlkampf“

Der Ordnungsamtsleiter nehme damit „maßgeblich Einfluss auf das Wahlkampfgeschehen, wie seine bisherige, nahezu einwöchige Nichtbescheidung“ seines einfachen Antrages aufzeige, heißt es in einem Schreiben an den amtierenden Bürgermeister, das auch der LVZ vorliegt. Rückert gehe es um eine termingerechte Planbarkeit erheblicher Ressourcen an Zeit, Manpower, Finanzmitteln sowie Art und Anzahl der Werbeträger, um Programm und Kandidat bei den Bürgern bekannt zu machen. Das seien keine Kleinigkeiten „und die augenscheinliche Säumigkeit Ihrer Behörde wirkt schnell wettbewerbsverzerrend in den Wahlkampf hinein“, heißt es in den Schreiben Rückerts.

Ebenfalls am 11. Oktober habe er der zuständigen Mitarbeiterin des Ordnungsamtes satzungskonform eine schriftliche Anfrage zur Nutzung städtischer Räumlichkeiten für Bürgergespräche im Rahmen seines Wahlkampfes gesandt. Auch hier habe er bislang keinen Bescheid erhalten. Rückert schlussfolgert, dass Dathe als Bürgermeisterkandidat „nicht als amtierender Ordnungsamtsleiter tätig sein kann.“ Er fordert den amtierenden Bürgermeister auf, unverzüglich eine Änderung herbeizuführen, falls Dathe dessen eigene Befangenheit nicht schon selbst aufgefallen sein sollte.

Ist Dathes Kandidatur hinfällig?

Das Geschehen sei nicht geeignet, die Kandidatur von Dathe anzufechten. „Doch liegt die Unvereinbarkeit auf der Hand, dass ein im Wahlwettbewerb stehender Bürgermeisterkandidat nicht zugleich amtierender Ordnungsamtsleiter in ein und derselben Gemeinde sein darf und aus seiner behördlichen Funktion heraus unmittelbar Einfluss auf das Wahlkampfgeschehen nimmt.“ Verbleibe Dathe jedoch weiterhin in seiner Funktion als Ordnungsamtsleiter, „dann darf man dessen Bürgermeisterkandidatur möglicherweise als hinfällig erachten“, erklärt Rückert.

Klaus-Peter Liefländer (die Regionalen) teilt Rückerts Auffassung nicht, wie aus einem Schreiben des Vize-Bürgermeisters nach einer Anfrage an die LVZ hervorgeht. „Die Stadt Meuselwitz ist nicht der Auffassung, dass Herr Dathe wegen seiner Kandidatur als Bürgermeister nicht mehr als amtierender Ordnungsamtsleiter tätig sein darf. Gleiches müsste dann ja auch gelten, wenn ein amtierender Bürgermeister sich zur Wiederwahl stellt“, erklärt Liefländer. Dathe sei allerdings gehalten, sich sämtlicher Tätigkeiten und Entscheidungen zu enthalten, die Einfluss auf die Bürgermeisterwahl haben könnten.

Krankheit und Urlaub im Rathaus

Der Antrag Rückerts zur Wahlwerbung ging in der Verwaltung am 11. Oktober um 19.44 Uhr ein. Wegen unvorhergesehener Erkrankung der zuständigen Mitarbeiterin und der gleichzeitigen Urlaubsabwesenheit von deren Stellvertreterin konnte der Antrag während der vier zur Verfügung stehenden Arbeitstage noch nicht bearbeitet werden, begründet der Vize, warum Rückert noch keinen Bescheid erhalten habe. Eine Bearbeitung finde am Montag statt.

Von Jens Rosenkranz