Zahlreiche Gebäude öffnen auch in diesem Jahr wieder ihre Türen zum Tag des offenen Denkmals, lassen Besucher einen Blick in vergangene Zeiten werfen. Mit dabei ist erstmals seit langer Zeit wieder der Schulteil der Musikschule Altenburger Land in der Schmöllnschen Vorstadt – und der hat so manchen Schatz zu bieten.