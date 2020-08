Treben

Beschaulich, idyllisch, heimelig: Es gibt viele Begriffe, die man auf den ersten Blick mit der VG Pleißenaue in Verbindung bringen würde. Ein Wort wie „Digitaloffensive“ gehört eher nicht dazu. Zumindest bis jetzt: Denn in den kommenden Monaten und Jahren soll sich im nordöstlichsten Zipfel des Kreises in Sachen technischer Ausstattung so einiges tun.

Kommunale Domains gesichert

„Miteinander vernetzt“ nennt sich das Projekt, das derzeit vorbereitet wird und das weitreichende Neuerungen für Verwaltung und Bürger mit sich bringt – und das bereits vor gut zwei Jahren seinen Anfang nahm. Damals sicherte der Plottendorfer Axel Erler gemeinsam mit seinem Cousin Michael und in enger Absprache mit VG-Chefin Rita Richter zahlreiche der möglichen Domains für die Kommunen. Seitdem führen Adressen wie windischleuba.de, treben.de oder lehma.de auf die offizielle Homepage der VG (OVZ berichtete).

Anzeige

Mehr Übersicht, bessere Bedienung

Genau dort setzt nun das neue Projekt an, das Erler für die Verwaltungsgemeinschaft ausgearbeitet hat. In den kommenden Monaten soll der Internetauftritt der Verwaltungsgemeinschaft eine Generalüberholung erhalten, die knapp 15 Jahre alte Internetseite in ein zeitgemäßes Gewand gesteckt werden. „Geplant ist eine einfachere Benutzeroberfläche mit deutlich mehr Informationen, etwa zu den jeweiligen Gemeinderäten, örtlichen Vereinen und Unternehmen“, erläutert Axel Erler. Die digitale Präsenz, die auch für die Ansicht auf Smartphones oder Tablets optimiert werden soll, werde dann auch für die Verwaltungsmitarbeiter weitaus einfacher mit neuen Inhalten bestückbar sein.

Weitere LVZ+ Artikel

Mails als Digitalbotschafter

Um daneben künftig mehr Besucher auf das zentrale Angebot zu locken, sollen in einem zweiten Schritt sogenannte Bürgermails eingerichtet werden. Jeder Einwohner der Mitgliedsgemeinden soll so die Möglichkeit erhalten, sich eine persönliche Adresse – etwa nach dem Muster vorname.nachname@ortsname.de – einrichten zu lassen. „Dadurch wird jede solche Mail zum digitalen Botschafter für die Gemeinde und die Region“, erklärt Erler die Philosophie hinter dem Vorhaben.

Freies Surfen in Treben und Pöppschen

Der neue Internetauftritt und das persönliche Mail-Postfach sollen dabei nicht nur aus den eigenen vier Wänden oder über mobile Datenverbindungen erreichbar sein. An zwei exponierten Punkten plant die VG im Zuge des Projekts die Einrichtung von kostenfreiem W-Lan: Sowohl in der Trebener Mälzerei als auch im Bürgerhaus in Pöppschen soll es sich mittelfristig frei surfen lassen. Axel Erler ist sich sicher: „Die Maßnahme dürfte nicht nur die Attraktivität der beiden Einrichtungen für Besucher steigern, sondern zudem auch andere Veranstaltungen ermöglichen.“ So sei etwa denkbar, dass die Mälzerei auch unter der Woche stärker frequentiert wird – etwa durch Firmen, die dort Veranstaltungen abhalten.

Kinoflair in der Mälzerei

Zu guter Letzt dürfen sich auch Filmfreunde mittelfristig auf ein neues Angebot freuen. Läuft alles nach Plan, soll im Trebener Rittergut ein Landkino etabliert werden. Federführend soll dabei der Rittergutsverein agieren, für die nötige Versorgung mit Filmmaterial sowie die Abwicklung in Sachen Lizenzen und Gema habe man sich mit dem Filmclub Güstrow einen kompetenten Partner ins Boot geholt, so Erler. Beschafft werden müsste nur die entsprechende Technik, wie Leinwand, Beamer und Abspielgerät. Wenigstens zwei Vorführungen im Jahr seien dann sicherlich möglich.

Förderung fließt über drei Jahre

Insgesamt rund 58 000 Euro sind für die Finanzierung des Großprojektes veranschlagt, rund 75 Prozent der Summe werden über das LEADER-Programm des Freistaats gefördert, die VG ist mit 14 000 Euro im Boot. Der Förderbescheid, teilt Rita Richter mit, liegt inzwischen vor, fließen soll das Geld in drei Jahresscheiben bis 2023. Derzeit werde bereits die Ausschreibung für die Neugestaltung der VG-Website vorbereitet. Läuft alles nach Plan, könnte die runderneuerte Präsens zum Jahresende an den Start gehen. Allerdings, betont Axel Erler, wolle man hier auch nichts überstürzen: „Qualität geht hier am Ende vor Geschwindigkeit.“

Von Bastian Fischer