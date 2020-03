VR-Bank schließt Filialen in Lucka, Nöbdenitz und Treben

Treben/Nöbdenitz

Rückschlag für die ländlichen Regionen. Die VR-Bank Altenburger Land hat ihre Filialen in Lucka, Treben und Nöbdenitz geschlossen. Das bestätigte Bank-Vorstand Holger Schmidt der OVZ auf Nachfrage. Die drei Geschäftsstellen seien in Selbstbedienungs-Filialen umgewandelt worden, sagte er.

Der Vorstand der VR-Bank habe sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht. „Aber durch die Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank, die fortschreitende Digitalisierung im Bankengeschäft und das stark geänderte Nutzungsverhalten der Mitglieder und Kunden war die Bank gezwungen, diese Entscheidung zu treffen“, heißt es einer Erklärung, die die Bank auf eine OVZ-Nachfrage hin herausgab.

Die Filiale in Treben. Quelle: Mario Jahn

„Für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs nutzen die Kunden heute vermehrt den PC und das Smartphone, ganz bequem von zu Hause aus und unabhängig vom Standort, 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche.“ Mit den Veränderungen seien keine betriebsbedingten Kündigungen verbunden – das sei dem Vorstand der Bank besonders wichtig gewesen. Die Kunden der Bank können weiterhin die vorhandene SB-Technik vor Ort rund um die Uhr nutzen. Zudem kann das Kunden-Service-Center der VR-Bank montags bis freitags von 8 bis Uhr telefonisch genutzt werden. Neben dem Hauptsitz in Schmölln besitzt die VR-Bank damit nur noch mit Mitarbeitern besetzte Filialen in Altenburg, Meuselwitz, Nobitz und Gößnitz. Selbstbedienungsstandorte befinden sich in Nöbdenitz, Treben und Lucka.

Auch in Nöbdenitz gibt es nur noch eine SB-Filiale. Quelle: Jens Rosenkranz

Die Entscheidung der Bank stieß in den betroffenen Orten auf Kritik. „Wir sind alles andere als begeistert“, sagte der Nöbdenitzer Bürgermeister André Gampe der OVZ. Es ist wieder eine Einschränkung, die die ländliche Region trifft. Auch die Einwohner seiner Gemeinde haben dies kritisch aufgenommen, einige tragen sich wohl mit dem Gedanken, die Bank deshalb zu wechseln. Einfluss auf die Schließung habe die Gemeinde aber nicht. Gampe würdigte die Bemühungen der Bank-Bosse, die Versorgung mittels Automaten zumindest aufrechtzuerhalten. Als die Filiale in Wettelswalde geschlossen wurde, war dies dort nicht der Fall.

Entscheidung war nicht mehr zu ändern

„Das ist für uns äußerst unschön“, sagte Trebens Bürgermeister Klaus Hermann. Die ökonomischen Zwänge der Bank könne er nicht beurteilen, wohl aber, dass diese Entscheidung zu einer weiteren Schwächung des ländlichen Raumes führe, betonte der Bürgermeister. Auch für ältere Leute bedeute dies nun längere Wege, weil sie keinen Computer nutzen. Der Vorstand habe ihm die Entscheidung mitgeteilt, die aber ohnehin nicht mehr zu ändern war. Neben den ökonomischen Zwängen sei als Grund der Schließung auch genannt worden, dass sich kaum noch Mitarbeiter fänden, die stundenweise in einer ländlichen Filiale arbeiten wollten.

„Das ist sehr traurig und bedauerlich“, sagte Kathrin Backmann-Eichhorn der OVZ. Die Luckaer Bürgermeistern sieht daran zwar einen Nachteil für die Bürger, vermag einen Standortnachteil für ihre Stadt nicht zu erkennen. Immer mehr Kunden würden ihre Bankgeschäfte online erledigen. Überweisungen, Kontoauszüge ausdrucken und Geld abheben sei in der SB-Filiale weiterhin möglich. „Das war mir wichtig.“

Von Jens Rosenkranz