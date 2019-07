Regis-Breitingen/Ramsdorf

Schwer verletzt wurde ein Radfahrer am Dienstag Abend bei einem Verkehrsunfall nahe Ramsdorf. Der 30 Jahre alte Mann war mit seinem Fahrrad auf der Hauptstraße unterwegs, als er von einem VW Golf erfasst wurde.

Sonne blendet Unfall-Verursacher

Der PKW kam kurz vor 19 Uhr aus einer Seitenstraße und wollte auf die Hauptstraße auffahren. Wahrscheinlich, so die Polizei, habe die tief stehende Sonne den PKW-Fahrer geblendet, so dass der den Radfahrer übersah. Beim Zusammenstoß erlitt der 30-Jährige schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Von es