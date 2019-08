Zu Beginn eines jeden neuen Schuljahrs beteiligen sich die hiesige Polizei und der Motorclub Schmölln im ADAC an der bundesweiten Aktion „Blitz für Kids“. Dazu bauten die Beamten am Dienstag ihr Geschwindigkeitsmessgerät vor der Grundschule in Nobitz auf. Für richtiges Verhalten gab es ein Lob, für Raser ein Rüge. Strafzettel wurden dabei aber nicht verteilt.