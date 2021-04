Massenhaft zerschlagene Flaschen, umgeschmissene Absperrungen, Müll neben Parkbänken – dieses erschreckende Bild bot der Skaterplatz am Großen Teich in Altenburg am Wochenende. Für die Beseitigung der Scherben, die fast auf dem gesamten Asphalt als auch auf der Teichpromenade verstreut lagen, musste sogar die Berufsfeuerwehr anrücken.