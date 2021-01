Vandalen suchen erneut Altenburger Teehaus heim – und werden dabei gefilmt

Altenburg

Erneut ist das Altenburger Teehaus am Wochenende Ziel von Vandalismus geworden. An mehreren Stellen hinterließen bislang unbekannte Täter Graffiti, an Wänden und Mauern war unter anderem der Schriftzug „ACAB“ – er steht für „All Cops Are Bastards“, grob übersetzt „Alle Polizisten sind Schweine“ – zu lesen, auch ein Hakenkreuz findet sich darunter.

Erst im vergangenen Jahr Videoüberwachung eingerichtet

Es ist nicht das erste Mal, dass auf der historischen Anlage blinde Zerstörungswut ausgelebt wurde. Immer wieder suchten Unbekannte das Gelände auf dem Schlossberg heim, zu Buche standen regelmäßig Schmierereien, ausgerissene Pflanzen oder kaputte Lampen. Im vergangenen Jahr rüstete die Stadt dann auf, installierte insgesamt drei Videokameras auf dem Areal. Der Teehaus-Förderverein unterstützte die Finanzierung tatkräftig: Insgesamt 15 000 Euro brachten die Mitglieder mit Konzerten, Kabarett oder einer Kunstauktion zusammen (OVZ berichtete jeweils).

Auch am Torbogen hinterließen die Täter ihre Spuren. Quelle: Frank Hammerschmidt

Fördervereinschef: Erster Vorfall seit Längerem

Die erneuten Schmierereien schmerzen da nun doppelt, zumal die Kameras ihren Zweck in den vergangenen Monaten offenbar durchaus erfüllt haben, wie der Fördervereins-Vorsitzende Frank Hammerschmidt erklärt. „Seit dem Sommer sind uns keine Vorfälle mehr bekannt geworden. Das kann natürlich auch zum Teil an Corona liegen, aber mir ist bei meinen regelmäßigen Gängen auf den Schlossberg auch nichts weiter aufgefallen“, teilt er mit. Den jüngsten Vorfall sieht Hammerschmidt daher auch eher als geplante Tat denn als spontane Randale. „Das waren aus meiner Sicht keine Personen, die sich hier erst zum Feiern getroffen haben“, schätzt er.

Täter wurden offenbar gefilmt

Fakt ist indes, dass der oder die Täter bei ihrer Tat gefilmt worden sind. Zwar könne man genauere Angaben hierzu derzeit nicht machen, müsse die Aufzeichnungen der Videokameras zunächst mit der Polizei auswerten, so Roberto Beer, der Sicherheitsbeauftragte des Schloss- und Kulturbetriebs. „Allerdings haben die Täter beim Sprühen definitiv einen Bereich betreten, der von den Kameras erfasst wird.“

Weitere Fassaden beschmiert, Polizei sucht Zeugen

Die Polizei jedenfalls hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Und diese beschränken sich nicht nur aufs Teehaus, wie Susan Prüfer von der Landespolizeiinspektion Gera mitteilt. Denn neben dem Areal auf dem Schlossberg tauchten auch in der Münsaer Straße, der Albert-Einstein-Straße und der Erich-Mäder-Straße weitere, ähnliche Graffiti an Hausfassaden auf. Nach aktuellem Kenntnisstand, so Prüfer, könne der Tatzeitraum zudem auf die Zeit zwischen Freitag und Sonnabend eingegrenzt werden. Die Fahndung nach den Tätern laufe, weitere Details konnte sie allerdings mit Verweis auf die andauernden Ermittlungen nicht nennen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 03447 4710 bei der Polizei zu melden.

