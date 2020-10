Meuselwitz

Lärmbelästigung, mutwillige Zerstörung und Respektlosigkeiten: Es sind vielfältige und schwere Vorwürfe, denen sich die Meuselwitzer Jugend in den vergangenen Monaten gegenüber sah. Mehrfach wurde im Stadtrat von Räten und Bürgern von einem Vandalismusproblem in der Innenstadt berichtet, auf mehr Kontrollen und strikteres Vorgehen gedrängt. Die Jugendlichen selbst sahen sich im Gegenzug zu Unrecht in eine Ecke gestellt, kritisierten einen Generalverdacht gegen sich und sprachen von mangelnden Angeboten für junge Menschen in der Schnauderstadt.

Differenziertes Bild der Lage

Auch bei den Sozialarbeitern der Johanniter-Unfall-Hilfe, die unter dem Banner „RoMeLu“ in Meuselwitz, Rositz und Lucka unterwegs sind und das Schüler-Jugend-Freizeit-Zentrum (SJFZ) betreiben, hat man die Situation seit Langem im Blick – und zeichnet ein differenziertes Bild der Lage. So sei auch ihm und seiner Kollegin Jessica Lehnert bewusst, dass die Lage des SJFZ am Stadtrand nicht optimal sei, betont Sozialarbeiter Bernd Barchfeld.

„Gerade von der Regelschule bis zu uns ist es ein weiter Weg. Da ist es klar, dass sich manche Jugendliche nicht am Auholz verkrümeln wollen, sondern lieber in der Stadt präsent sind – was ja auch ihr gutes Recht und völlig in Ordnung ist“, führt er aus. Ohnehin hätten den Jugendlichen im Zuge von Corona weniger Optionen offen gestanden: „Das SJFZ musste eine ganze Zeit lang geschlossen bleiben.“

Übermäßige Kontrollen, eingeschüchterte Jugend

Kritisch sehen die beiden Sozialarbeiter gerade in dieser Lage den Umgang von Polizei und Ordnungsamt mit den Jugendlichen im Innenstadtbereich. „Den angesprochenen Generalverdacht können wir durchaus bestätigen, das ist mitunter ziemlich extrem, auch in Rositz oder Lucka“, spricht Jessica Lehnert aus Erfahrung. Es komme mitunter vor, dass einzelne Jugendliche zwei, manchmal drei Mal pro Tag kontrolliert würden. Teilweise würden die Beamten dabei auch mit Suggestivfragen auf die Heranwachsenden einwirken, um etwa bei Moped-Kontrollen Geständnisse von vermeintlichen illegalen Nachrüstungen zu provozieren. „Das was wir hören, geht teilweise deutlich über die Norm hinaus“, schildert Barchfeld seine Eindrücke.

Die Häuschen am Busbahnhof wurden schön öfter oft Ziel von Wut und Frustration. Quelle: Bastian Fischer

Entsprechend tief sitze der Frust bei manchen Jugendlichen – die zudem wenig Handhabe in diesen Fällen hätten. „Wir haben die Thematik schon mehrfach bei der Polizei angesprochen. Allerdings kommen wir an dieser Stelle nur weiter, wenn die Jugendlichen sich die Namen der Beamten geben lassen“, so Lehnert. Oftmals seien die jungen Leute jedoch zu eingeschüchtert, um derlei Infos im Zuge der Kontrolle zu erfragen.

„Schwarze Schafe gibt es immer“

Gänzlich gegen Kontrollen spricht sich das Duo nicht aus, mahnt allerdings mehr Fingerspitzengefühl an. „Schwarze Schafe gibt es leider immer, Pauschalisierungen bringen keinen weiter“, erklärt Barchfeld mit Blick auf die Vandalismus-Vorfälle. Schließlich seien dafür mitnichten immer nur Jugendliche verantwortlich, das Klientel zwischen Orangerie und Baderdamm stattdessen viel durchmischter. „Dazu gehören durchaus auch Erwachsene, die sich am Nachmittag oder Abend mit ein paar Bier in der Innenstadt treffen.“ Mitunter schlügen auch diese Gruppen über die Stränge.

Auch manche Parkbank im Seckendorff-Park musste bereits leiden – die Verursacher sind allerdings nicht immer unter der Jugend zu finden. Quelle: privat

Zentral gelegener Anlaufpunkt wäre hilfreich

Hilfreich, da sind sich Barchfeld und Lehnert einig, könnte ein zentralerer Anlaufpunkt für die Jugendlichen im Innenstadtbereich sein. Doch das sei in Meuselwitz nur schwer umzusetzen, wie Lehnert erklärt: „Von Seiten der Stadt gibt es dafür keine Räumlichkeiten, auch auf privater Seite ist es fast unmöglich, etwas zu finden, das alle Kriterien erfüllt.“

Mittelfristig Räumlichkeiten im Mehrzweckgebäude (MZG) am Gymnasium zu nutzen, wie bereits im Kulturausschuss vorgeschlagen, sei mit dem derzeitigen Raumnutzungskonzept schwierig. „Ein solcher Anlaufpunkt muss auch Schutzraum für unsere Klientel sein. Da dort aber vorrangig Schulbetrieb stattfindet, könnte das viele hemmen, den Weg dorthin zu finden“, erläutert Barchfeld. Zudem müsste ein entsprechender Treffpunkt für die Johanniter auch finanzierbar sein. Trotzdem: Nach wie vor stehe man dem MZG-Konzept grundsätzlich offen gegenüber.

Erweitertes Angebot im SJFZ

Bis ein weiterer Standort Realität werden kann, werben Barchfeld und Lehnert allerdings noch einmal deutlich für einen Besuch im SJFZ – auch und gerade durch ältere Jugendliche. „Das Klischee, wir würden hier nur Bastelnachmittag für Kleinere ausrichten,hält sich weiter hartnäckig. Dabei haben wir inzwischen unser Angebot auch ausdrücklich für ältere Gäste erweitert“, erklärt Lehnert.

So sei die Einrichtung nun montags von 14 bis 19 Uhr sowie dienstags bis freitags von 14 bis 20 Uhr länger als bislang gewohnt geöffnet. Zudem stünden mehr Räume zur Verfügung, in die sich einzelne Gruppen auch einmal zurückziehen könnten. Lediglich die Grundregeln sind die gleichen geblieben: „Wir achten auf die Einhaltung des Kinder- und Jugendschutzes. Es gibt bei uns keinen Alkohol und Rauchen unter 18 Jahren ist verboten.“

